Gigi Becali, atac cu talpa la adresa lui Iuliu Mureșan și CFR Cluj: „E ceva de nedescris”

După meciul CFR Cluj – Rapid 1-1 din grupele Cupei României, Iuliu Mureșan a făcut o serie de declarații, iar la un moment dat s-a referit și la arbitrajele avantajoase de care ar avea parte în viziunea sa cei de la FCSB, chestiune care bineînțeles că l-a deranjat pe Gigi Becali.

Gigi Becali, replică instantă pentru Iuliu Mureșan în controversa despre arbitrajele din SuperLiga

La scurt timp, patronul de la FCSB a cerut să intre în direct pentru a oferi o replică. Astfel, omul de afaceri din Pipera i-a transmis președintelui de la CFR Cluj că ar fi în dezavantajul său să discute despre arbitraje și în acest sens a vorbit despre perioada precedentă în care Mureșan a ocupat acest rol la clubul din Gruia, iar echipa ardeleană a avut, în opinia lui, parte de multe beneficii din acest punct de vedere.

De asemenea, cu aceeași ocazie, și motivul pentru care a dorit să îl angajeze pe fostul arbitru Alexandru Tudor la FCSB.

„El, Mureșan e băiat de calitate, dar cum să vorbești tu de arbitru stelist? Nu a existat om corect ca el (n.r. Tudor), care se îmbracă precum călugării. Ei vorbesc de arbitri? Ei îi aveau în trecut pe toți. Nu mai dau acum exemple cu ce au mai făcut, că nu vreau să mai deranjez unii arbitri. Dar să vorbești tu CFR de arbitri din trecut? E ceva de nedescris. El, Mureșan, care le făcea pe toate.

Cu ce l-a dovedit pe Tudor? Eu dau exemple toate campionatele luate de CFR. Toți arbitrii erau CFR-iști. Eu l-am luat pe Tudor să muncească la club? Eu l-am luat de frate mai mic. E cu mine la biserică, merge cu mine la biserică și e frate și trebuie să îi dau un ajutor fratelui. D-aia l-am luat la club. L-am luat să lucreze mare lucru?”, în direct la