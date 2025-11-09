Sport

Gigi Becali, atac devastator la jucători după Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu există în Europa aşa ceva! E debandadă la echipă”

Gigi Becali a răbufnit după ce FCSB a făcut egal cu Hermannstadt, 3-3, în runda cu numărul 16 a SuperLigii, meci terminat cu un om mai puțin pe teren de campioana României.
Mihai Alecu
09.11.2025 | 23:18
Finanțatorul echipei FCSB a fost extrem de supărat după ce echipa sa a remizat cu Hermannstadt și astfel a rămas la 5 puncte de locul 6, care ar duce în play-off.

Gigi Becali, nervos după ce FCSB a pierdut două puncte cu Hermannstadt

Gigi Becali a criticat pe toată lumea, iar cei mai importanți jucători, Florin Tănase, Darius Olaru și Daniel Bîrligea au fost luați în colimatoriu cel mai mult de către omul de afaceri.

„A fost Tănase care la 1-0 era cu tricky, tricky, miuță. A fost Cercel, sărăacul, care la golul de 2-2 nici nu mai putea să alerge. Un mijlocaș care e mijlocaș are o atitudine, să dirijezi jocul. Așa dacă vine la tine, număr 6, pac o dai la alibi. Și așa e sezonul terminat. De acum o să-l pun pe Olaru să joace la închidere. La fel și Tănase. Că acolo ești bun, vezi jocul, ești frontal. Păi să stau să am emoții? Să piardă mereu mingea? 

M-ai întrebat pe mine și mi-am spus părerea. A greșit Becali? Că nu mă supăr. Dar când vorbiți cu mine nu mă întrebați dacă am greșit, că eu cred că nu am greșit. Dinamo? 4-0! Rapid? 2-0. Ai 1-0 și mai dai un gol. Cu echipe mai bune decât Hermannstadt, că ăștia erau jos. Zima nu poate să degajeze că dă în cap la adversar. Ăla ia roșu. Debandadă la echipă. Să fiu eu președinte la echipă? Să vedeți ce se supără MM Stoica acum”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Bîrligea, criticat dur de Gigi Becali

Daniel Bîrligea a fost eliminat după două cartonașe galbene văzute în repriza secundă, asta după ce atacantul a fost introdus la pauză, iar prestația sa nu a fost pe placul lui Gigi Becali. De asemenea, și Mihai Stoica a fost criticat pentru că omul de afaceri consideră că echipa sa este indisciplinată.

„Ești acolo? Autoritate! Vociferează? Amenzi! Bîrligea, gata, ți-ai irosit viața, te țin în tribună și gata. Pierd și eu un an, dar tu pierzi tot, carieră, tot. Nu se poate, ești obraznic așa. Tănase toată ziua pe arbitru, Olaru ridică mâinile pe sus. Ca la FCSB nu există nicăieri în Europa. Indisciplină cu vociferări la arbitraj. Sunt vedete, mă. Au bani, sute de mii de euro, milioane. Dacă de exemplu azi câștigam, eram relaxați, 3-4 zile, dar din moment ce este indisciplina asta la echipă”, a mai spus Gigi Becali.

