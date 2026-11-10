Gigi Becali, atac devastator la Mihai Stoica: „Sunt doi patroni aici! A greșit, sunt pe marginea prăpastiei și nu-mi mai răspunde la telefon”

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Gigi Becali a oferit noi detalii despre situația lui Mihai Stoica. a intrat în direct și a explicat ce se va întâmpla cu pr , despre care a spus clar că a greșit în privința transferurilor făcute în această vară.

Gigi Becali l-a taxat pe MM Stoica. De unde a pornit totul

Conflictul dintre Gigi Becali și Mihai Stoica a izbucnit pe fondul rezultatelor slabe înregistrate de FCSB în acest sezon. Patronul roș-albaștrilor este nemulțumit de transferurile făcute în vară și consideră că banii investiți nu au adus rezultatele așteptate. Principalul reproș îl reprezintă aducerea lui Aymen Boutoutaou, care nu a confirmat așteptările.

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După eșecul cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1, Becali a anunțat că Mihai Stoica nu se va mai ocupa de transferuri. Președintele FCSB a recunoscut că unele mutări au fost neinspirate, dar a explicat că jucătorii pe care și i-a dorit au fost prea scumpi.

Gigi Becali, dezvăluiri explozive despre Mihai Stoica! Ce i-au spus oamenii din FCSB: „Aici sunt doi patroni! Nu-mi mai răspunde la telefon”

Gigi Becali a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre situația din interiorul FCSB. Patronul roș-albaștrilor susține că a fost avertizat că în club ar exista doi patroni, el și Mihai Stoica. Mai mult, Becali a explicat că inclusiv Laurențiu Reghecampf se consultă cu MM înainte de a pune în aplicare anumite decizii, lucru care l-a nemulțumit serios.

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„Pe MM nu îl acuz de nimic, nu vreau să-l supăr, dar trebuie să iau măsuri. Cel mai mult m-a supărat cu Boutoutaou. Nu mă dezic de MM toată viața mea, dar el a greșit. Chiar dacă a greșit, nu plătește el. Veneau oameni și îmi spuneau: «Uite așa, uite așa», dar eu le ziceam că am om de încredere acolo. Nu merg lucrurile când sunt bisericuțe. Mi-au spus că aici sunt doi patroni, eu și MM. Eu lui MM i-am dat putere de patron, el are personalitate. Mi-a zis Reghe că sunt doi patroni la echipă: «Gigi și cu MM».

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Dar dacă eu îi dau un ordin lui Reghecampf, el îmi zice: «Stai să-l întreb pe MM». Ei vociferează că sunt cu MM. Dacă sunteți cu MM, problema voastră. Nu vreau să-l fac vinovat de ceva pe MM. Vina lui este că are personalitate, și este bine că are, doar că oamenii au înțeles greșit personalitatea lui. Ei nu au înțeles un lucru: este ca și când un împărat pune un general să preia armata, iar apoi preia el totul. Ei vociferau pentru că aflaseră ce urma să se întâmple. Asta se întâmplă din cauza personalității lui, pentru că nu și-a dat seama că, atrăgându-i și câștigându-i prin calitățile lui de prietenie, oamenii au ajuns să interpreteze greșit lucrurile. Nu mai are rost să vorbim prea mult. Nu vreau să-l fac vinovat de ceva

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MM nu va mai face transferuri. Mă întâlnesc cu Mara și cu Apostu, aduc eu jucători. Și acum o să vedeți dacă mă pricep la fotbal. Am și eu 69 de ani și am ajuns să mă uit la filmulețe cu jucători? Dar nu am ce să fac, o să mă uit, că am ajuns pe marginea prăpastiei. El acum este supărat. Îl sun, nu răspunde!”, a declarat Gigi Becali la

Gigi Becali a făcut anunțul! Cine sunt oamenii care pleacă de la FCSB

Mai mult, Gigi Becali a anunțat că Alin Stoica, Lucian Filip și Florin Cernat nu vor mai face parte din staff-ul primei echipe. Patronul FCSB a decis să facă schimbări pe banca tehnică și l-a adus pe Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei de tineret a României, care va ocupa funcția de antrenor secund în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf.

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„I-am spus lui Argăseală să-i anunțe pe Cernat și Stoica: de mâine nu mai sunt. Filip merge la echipa a doua. Vor pleca unii care trebuie să-și asume răspunderea. De MM nu se pune problema, dar trebuie să-și asume cineva. Ca să dai 50.000 de euro salariu și să te coste un jucător precum Boutoutaou trei milioane în trei ani… Cine a făcut asta? Cred că MM a fost neglijent. Departe de mine gândul că cineva a făcut-o intenționat, este vorba despre indolență.

Cernat și Alin Stoica, de mâine, la revedere! La Filip nu am cum să renunț, e omul nostru. Nu pot să uit golul ăla cu Ajax, dar nu pot să-l țin la prima echipă. Eu nu sunt supărat pe greșeala lui MM, dar el s-a păcălit că a mers pe mâna lui Alin Stoica și a lui Cernat.

Și mai e unul, mi-a arătat cineva un filmuleț cum îi dă o palmă unui copil de la academie, și încă unul, nici nu știu cum îl cheamă. Vor mai fi două-trei persoane care pleacă de acolo, dar acum fac niște investigații. Ăștia care pleacă o fac pentru că trebuie să-și asume cineva răspunderea. Pentru ce să-ți dau 4.000 pe lună, Cernat, ca să ce? Să ții companie la antrenamente? Cernat și Stoica, de mâine la revedere! Nici nu vreau să-l supăr pe MM, dar trebuie să iau niște hotărâri”, a mai spus Gigi Becali.