Gigi Becali, atac direct la Mircea Lucescu: „Jucătorii când vin de la echipa națională sunt praf, distruși!”

Gigi Becali (67 de ani) încearcă să găsească explicații pentru forma catastrofală pe care o traversează FCSB și a dat vina pe Mircea Lucescu (80 de ani). Latifundiarul din Pipera susține că fotbaliștii „sunt morți” atunci când vin după o acțiune a echipei naționale.

Gigi Becali a dat vina pe Mircea Lucescu pentru forma slabă a FCSB-ului

FCSB nu a bătut pe nimeni după ultima acțiune a echipei naționale. Campioana en-titre a avut 5 jucători convocați pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino: Târnovanu, Bîrligea, Olaru, Miculescu și Tănase.

Roș-albaștrii au făcut 1-1 cu Petrolul și . „Când vin de la echipa națională sunt praf, distruși! Eu nu vreau să zic că ce face sau nu Lucescu. Nu vreau să dau în el. Eu zic că atunci când vin de la echipa națională sunt distruși!

O să vedeți altă echipă în meciul cu Farul. Părerea mea este asta. Antrenorul echipei naționale trebuie să aibă o muncă mult mai complexă. Mă refer la legătura cu toate cluburile, cu președinți, preparatori sau antrenori, să le spună ce pregătire au făcut”, a declarat Gigi Becali pentru

Gigi Becali s-a contrat și cu Marius Niculae

Gigi Becali nu l-a menajat nici pe Marius Niculae (44 de ani) a încercat să îi ia apărarea lui „Il Luce” și să dea vina pe preparatorul fizic al campioanei, Thomas Neubert. „Săgeată” a fost contrat instant de patronul FCSB.

„Din ce știu eu, preparatorul fizic de la FCSB nu trimite niciodată datele. S-au cerut datele și nu le-am primit”, a răspuns Marius Niculae.

„Nu le-au cerut. Vă zic eu. Dumneata ești la echipa națională? Ce treabă am eu cu naționala U21? Eu vorbesc de naționala mare, nu mă interesează de U21”, a argumentat Gigi Becali.