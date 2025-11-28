Sport

Gigi Becali, atac direct la Mircea Lucescu: „Jucătorii când vin de la echipa națională sunt praf, distruși!”

Gigi Becali a rupt prietenia cu Mircea Lucescu. Patronul FCSB a dat vina pe selecționer pentru forma slabă a jucătorilor săi. La ultima acțiune a naționalei, campioana a avut 5 jucători convocați
Cristian Măciucă
28.11.2025 | 16:54
Gigi Becali atac direct la Mircea Lucescu Jucatorii cand vin de la echipa nationala sunt praf distrusi
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, atac direct la Mircea Lucescu: „Jucătorii când vin de la echipa națională sunt praf, distruși!” FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) încearcă să găsească explicații pentru forma catastrofală pe care o traversează FCSB și a dat vina pe Mircea Lucescu (80 de ani). Latifundiarul din Pipera susține că fotbaliștii „sunt morți” atunci când vin după o acțiune a echipei naționale.

Gigi Becali a dat vina pe Mircea Lucescu pentru forma slabă a FCSB-ului

FCSB nu a bătut pe nimeni după ultima acțiune a echipei naționale. Campioana en-titre a avut 5 jucători convocați pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino: Târnovanu, Bîrligea, Olaru, Miculescu și Tănase.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii au făcut 1-1 cu Petrolul și au pierdut 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad. „Când vin de la echipa națională sunt praf, distruși! Eu nu vreau să zic că ce face sau nu Lucescu. Nu vreau să dau în el. Eu zic că atunci când vin de la echipa națională sunt distruși!

O să vedeți altă echipă în meciul cu Farul. Părerea mea este asta. Antrenorul echipei naționale trebuie să aibă o muncă mult mai complexă. Mă refer la legătura cu toate cluburile, cu președinți, preparatori sau antrenori, să le spună ce pregătire au făcut”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace:...
Digi24.ro
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”

Gigi Becali s-a contrat și cu Marius Niculae

Gigi Becali nu l-a menajat nici pe Marius Niculae (44 de ani). Team managerul echipei naționale de tineret a încercat să îi ia apărarea lui „Il Luce” și să dea vina pe preparatorul fizic al campioanei, Thomas Neubert. „Săgeată” a fost contrat instant de patronul FCSB.

ADVERTISEMENT
FOTO Neverosimil: și-a injectat ulei pentru a avea bicepși uriași și acum riscă...
Digisport.ro
FOTO Neverosimil: și-a injectat ulei pentru a avea bicepși uriași și acum riscă să-și piardă ambele brațe! Cum a ajuns să arate

„Din ce știu eu, preparatorul fizic de la FCSB nu trimite niciodată datele. S-au cerut datele și nu le-am primit”, a răspuns Marius Niculae.

„Nu le-au cerut. Vă zic eu. Dumneata ești la echipa națională? Ce treabă am eu cu naționala U21? Eu vorbesc de naționala mare, nu mă interesează de U21”, a argumentat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
2,22 e cota Betano pentru „2 solist” la Farul - FCSB
Sorin Cârțu, intervenție chirurgicală de ultimă oră: ”N-am dormit toată noaptea!” Ce a...
Fanatik
Sorin Cârțu, intervenție chirurgicală de ultimă oră: ”N-am dormit toată noaptea!” Ce a pățit după Craiova – Mainz
Liga 2, live video etapa 15. ASA Târgu Mureș – Concordia Chiajna deschide...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 15. ASA Târgu Mureș – Concordia Chiajna deschide runda!
Super-computerul nu minte! Universitatea Craiova a prins viteză în lupta pentru titlu, Rapid...
Fanatik
Super-computerul nu minte! Universitatea Craiova a prins viteză în lupta pentru titlu, Rapid a luat-o la vale. Ce se întâmplă cu FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Incredibil! De ce îi este frică lui Gigi Becali să-i demită pe Mihai...
iamsport.ro
Incredibil! De ce îi este frică lui Gigi Becali să-i demită pe Mihai Pintilii și pe Elias Charalambous
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!