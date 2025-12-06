Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră

Gigi Becali a anunțat lista de plecări de la FCSB după remiza albă cu rivalii de la Dinamo, de pe Arena Națională. Patronul campioanei României a declarat că, în iarnă, mai mulți fotbaliști se vor despărți de echipă. Mai mult, omul de afaceri a vorbit și despre situația lui Denis Alibec, atacantul urmând să primească o amendă record.
FCSB a făcut un meci modest pe Arena Națională. Duelul cu Dinamo s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar campioana României rămâne în afara locurilor de playoff și riscă să rateze prezența în cupele europene în sezonul următor dacă nu își revine în etapele imediat următoare.
Roș-albaștrii au avut un joc sterp în fața rivalilor de la Dinamo. Câinii roșii au dominat meciul și au avut ocaziile mai mari. FCSB, în schimb, a mizat mult pe un joc vertical, însă lipsa unui atacant de careu s-a văzut clar. Mijlocașii nu au reușit să împingă mingea în zona centrală.
Gigi Becali a intrat în direct după meciul cu Dinamo și a anunțat lista de jucători care vor pleca de la echipă în pauza de iarnă. Chiricheș, Malcom Edjouma, Kiki și Alibec au zilele numărate la campioana României. Mai mult, atacantul venit de la Farul va încasa și o amendă colosală pentru că s-a operat fără acordul clubului.
„O să vină vreo 5 jucători. Nu mă interesează la ora asta nimic. Vreau să văd cum ne aflăm. Ce jucători? Este George Popescu, nu i-a luat nimeni talentul. Pe Politic trebuie să îl mai vedem, ce se întâmplă. Ce să facem? O să vedem. Este Chiricheș, Malcom Edjouma, Kiki, Alibec. Ăștia patru pleacă.
Dacă nu vor, nu îi băgăm pe listă. O să vină în locul lor. Alibec o să ia o amendă. S-a operat, face ce vrea. Și o să vedem care e amenda. E debandadă. O să îi dăm vreo 20.000 de euro amendă. Vedem cât putem să îi dăm maximum. N-a vorbit nimic cu doctorul nostru”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.