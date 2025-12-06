Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat lista de plecări de la FCSB după remiza albă cu rivalii de la Dinamo, de pe Arena Națională. Patronul campioanei României a declarat că, în iarnă, mai mulți fotbaliști se vor despărți de echipă. Mai mult, omul de afaceri a vorbit și despre situația lui Denis Alibec, atacantul urmând să primească o amendă record.

Remiză albă pe Arena Națională între FCSB și Dinamo

FCSB a făcut un meci modest pe Arena Națională. Duelul cu Dinamo s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar campioana României rămâne în afara locurilor de playoff și riscă să rateze prezența în cupele europene în sezonul următor dacă nu își revine în etapele imediat următoare.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii au avut un joc sterp în fața rivalilor de la Dinamo. Câinii roșii au dominat meciul și au avut ocaziile mai mari. FCSB, în schimb, a mizat mult pe un joc vertical, însă lipsa unui atacant de careu s-a văzut clar. Mijlocașii nu au reușit să împingă mingea în zona centrală.

Dezastru pentru Denis Alibec! Gigi Becali a anunțat amenda pe care o va primi atacantul de la FCSB

și a anunțat lista de jucători care vor pleca de la echipă în pauza de iarnă. Chiricheș, Malcom Edjouma, Kiki și Alibec au zilele numărate la campioana României. va încasa și o amendă colosală pentru că s-a operat fără acordul clubului.

ADVERTISEMENT

„O să vină vreo 5 jucători. Nu mă interesează la ora asta nimic. Vreau să văd cum ne aflăm. Ce jucători? Este George Popescu, nu i-a luat nimeni talentul. Pe Politic trebuie să îl mai vedem, ce se întâmplă. Ce să facem? O să vedem. Este Chiricheș, Malcom Edjouma, Kiki, Alibec. Ăștia patru pleacă.

ADVERTISEMENT

Dacă nu vor, nu îi băgăm pe listă. O să vină în locul lor. Alibec o să ia o amendă. S-a operat, face ce vrea. Și o să vedem care e amenda. E debandadă. O să îi dăm vreo 20.000 de euro amendă. Vedem cât putem să îi dăm maximum. N-a vorbit nimic cu doctorul nostru”, a declarat Gigi Becali la