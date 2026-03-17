Gigi Becali, atac în forță în războiul FCSB – Steaua după ce a văzut motivarea în dosarul palmaresului Universității Craiova: „Am dat ordin la CEDO! Palmaresul nu stă în conservare”

Curtea de Apel Timișoara a oferit care aparține entității conduse de Adrian Mititelu. Decizia îl bucură enorm pe Gigi Becali. Patronul FCSB e convins că acum are acum drum liber spre palmaresul Stelei.

Gigi Becali desface șampania după ce Tribunalul i-a dat palmaresul Craiovei lui Mititelu

Gigi Becali e 100% convins că va câștiga războiul cu CSA Steaua și va lua înapoi numele, istoria și palmaresul. Patronul campioanei României e extrem de bucuros și optimist după .

„Stai să vezi, știi ce scrie în motivarea lui Mititelu? Scrie așa: ‘cine face continuitatea deține palmaresul și istoria. Nu poate pretinde echipa lui Rotaru, cum spune reclamant,a că a stat undeva palmaresul și după aia a revenit’. Exact ce spun ăștia că a atârnat palmaresul în cui la CSA și acum a revenit. E, cu asta, ieri am dat ordinul la CEDO!

Pentru că nu mai avem cale de atac și nici revizuire, că nu suntem în termen. Nu avem nici interes recurs în interesul legii. Și atunci nu putem decât la CEDO ca judecată neechilibrată, neuniformă. Într-un fel a spus acolo, într-un fel aici. Două hotărâri judecătorești ÎCCJ, care se contrazic. Noi mergem la CEDO și de la CEDO venim înapoi la revizuire.

Am dat la doi avocați. Asta al meu, de la București, o să o ia să o echilibreze, să mi-o dea mie să o citesc eu. Că pot să fie ei cei mai mari avocați de pe glob. Trebuie să vină la inteligență. Inteligența trebuie să citească lucrurile esențiale. Trebuie să ai inteligență la astea, chiar dacă ești cel mai mare specialist și cunoști legile. Trebuie să ai inteligență, să formulezi fraza, cu chestiunile juridice, ca să înțeleagă judecătorul mai bine. După i-o trimite avocatului de la Cluj. Ăla e profesor în drept constituțional și în procese CEDO: Chiriță! Și după aia o să vedem”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali așteaptă să ia înapoi numele, istoria și palmaresul Stelei

În consecință, latifundiarul din Pipera se așteaptă ca aceeași decizie să fie luată și în cazul CSA Steaua. „Este exact aia a noastră. Exact așa spune judecătorul: ‘Nu poate pretinde să aibă pretenții la palmares, așa cum spune el, că a stat atârnat. A stat în conservare’. Zice aici. Palmaresul nu stă în conservare. Palmaresul stă în conservare dacă nu îl preia nimeni. CSA nu a mai făcut deloc echipă de fotbal. Dar după 25 de ani a făcut echipă. Dacă nu continui, e moartă. O iei de la zero. Palmaresul, ca să îl ai, și să ai istoria, trebuie să le continue cineva. Nu poți spune că ai atârnat în cuier și vii după 10 ani să îl iei din nou.

Spune clar că CS U Craiova a predat echipa de fotbal și nu a mai avut dreptul să facă. La fel și la CSA. Bă, tu dacă ai predat-o? Doamne ce tâmpenii. Bă, dacă s-a predat secția de fotbal? A preluat-o cineva, el e continuatorul. El are istoria. L-ai predat pe Vasile. ‘Ăsta e copilul, ia-l, l-am botezat Vasile! L-ai înfiat! Tot Vasile îl cheamă, cum să îl schimbi pe Vasile? Că s-a născut Vasile’”, adăugat patronul FCSB.

Becali a dezvăluit ce urmează să se întâmple dacă va avea câștig la CEDO. „După vii cu hotărârea de la CEDO și spune domne revizuire la hotărârea aia. Deține palmaresul, istoria și ca atare atrage și numele . Revizuiesc toate! Toate înapoi! Bă, trebuie doar să schimbi numele! Vine perfect! Ăia se mulează perfect pe a noastră”, a cochis latifundiarul din Pipera.