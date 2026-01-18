Sport

Gigi Becali, atac la Dan Șucu după ce Rapid l-a luat pe Moruțan: „Eu nu sunt ca el! Nu fac așa ceva!”

Gigi Becali a reacționat după ce Rapid s-a înțeles cu Olimpiu Moruțan. Atac din partea patronului de la FCSB către omologul Dan Șucu. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
18.01.2026 | 12:30
Gigi Becali atac la Dan Sucu dupa ce Rapid la luat pe Morutan Eu nu sunt ca el Nu fac asa ceva
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, fără menajamente la adresa lui Dan Șucu după transferul lui Moruțan la Rapid. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Perioada de mercato nu aduce doar jucători noi echipelor din SuperLiga, ci și adevărate războaie cu rivalele pentru fotbalistul dorit. Gigi Becali l-a atacat pe Dan Șucu după ce Rapid s-a înțeles cu Olimpiu Moruțan, fostul mijlocaș de la FCSB.

Gigi Becali l-a atacat pe Dan Șucu

Până pe 9 februarie mai pot aduce echipele din SuperLiga jucători în cadrul ferestrei de transferuri din această iarnă, iar cursa pentru întărirea loturilor capătă un ritm accelerat.

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid. Gigi Becali, cel care a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a negociat salariul cu fostul său jucător, l-a atacat acum pe Dan Șucu. La ce s-a referit, de fapt, latifundiarul din Pipera.

„Am văzut la televizor. Nu sunt certat, dar cum să vorbesc eu cu Giovanni, dacă nu am știut? Vulturar mi-a spus acum patru zile, apoi am văzut la televizor că a semnat cu Rapid. Ce să fac, să ghicesc?

ADVERTISEMENT
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Digi24.ro
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța

Cu alte cuvinte, trebuia să mă sune el. Normal era să mă sune el, dar dacă el are mai mult avantaj la Rapid, care e problema mea? Să-i dau eu telefon lui Giovanni, și să-i spun ‘adu-l, mă, la mine?’. Nu nu fac asta. Eu nu sunt ca Șucu, eu nu fac așa ceva”, a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două...
Digisport.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte

Cum a comentat Gigi Becali negocierile dintre vărul Giovanni Becali și Dan Șucu. „Are interes”

Giovanni Becali, cel care a oferit detalii la „Giovanni Show” despre contractul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, este cel a cărui firmă îl reprezintă pe jucătorul român. Gigi Becali a spus că e normal ca vărul său să negocieze cu cluburile care propun oferte mai generoase.

„Dacă are omul interes la Șucu, nu are relație mai bună? Eu nu vreau să spun ce ar fi ipotetic, imaginar. Atât spun. Nu eu trebuia să-l sun, el trebuia să mă sune, dacă era o situație, dar nu vreau eu să spun acum ca sunt supăratul.

ADVERTISEMENT

Eu zic asa. De unde câștigi tu, Giovanni, mai mulți bani? De la Rapid. Du-l acolo. Logica mea e asta, îl duci acolo de unde se câștigă mai mulți bani”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

  • 2 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan în prezent
  • 7 este numărul echipelor bifate la seniori de Olimpiu Moruțan în cariera sa (U Cluj, FC Botoșani, FCSB, Galatasaray, Pisa, Ankaragucu și Aris Saloniki)
Povestea de viață impresionantă a lui ”Popeye”, culturistul care a murit la 55...
Fanatik
Povestea de viață impresionantă a lui ”Popeye”, culturistul care a murit la 55 de ani. Ce și-a injectat în mușchi
Starul naționalei Germaniei, jefuit de obiecte în valoare de 500.000 de euro!
Fanatik
Starul naționalei Germaniei, jefuit de obiecte în valoare de 500.000 de euro!
România – Danemarca, LIVE VIDEO la Euro 2026 Handbal. Misiune imposibilă
Fanatik
România – Danemarca, LIVE VIDEO la Euro 2026 Handbal. Misiune imposibilă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!