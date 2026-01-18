Gigi Becali, atac la Dan Șucu după ce Rapid l-a luat pe Moruțan: „Eu nu sunt ca el! Nu fac așa ceva!”

ADVERTISEMENT

Perioada de mercato nu aduce doar jucători noi echipelor din SuperLiga, ci și adevărate războaie cu rivalele pentru fotbalistul dorit. Gigi Becali l-a atacat pe Dan Șucu după ce Rapid s-a înțeles cu Olimpiu Moruțan, fostul mijlocaș de la FCSB.

Gigi Becali l-a atacat pe Dan Șucu

Până pe 9 februarie mai pot aduce echipele din SuperLiga jucători în cadrul ferestrei de transferuri din această iarnă, iar cursa pentru întărirea loturilor capătă un ritm accelerat.

Gigi Becali l-a atacat acum pe Dan Șucu. La ce s-a referit, de fapt, latifundiarul din Pipera.

„Am văzut la televizor. Nu sunt certat, dar cum să vorbesc eu cu Giovanni, dacă nu am știut? Vulturar mi-a spus acum patru zile, apoi am văzut la televizor că a semnat cu Rapid. Ce să fac, să ghicesc?

Cu alte cuvinte, trebuia să mă sune el. Normal era să mă sune el, dar dacă el are mai mult avantaj la Rapid, care e problema mea? Să-i dau eu telefon lui Giovanni, și să-i spun 'adu-l, mă, la mine?'. Nu nu fac asta. Eu nu sunt ca Șucu, eu nu fac așa ceva", a spus Gigi Becali

Cum a comentat Gigi Becali negocierile dintre vărul Giovanni Becali și Dan Șucu. „Are interes”

Giovanni Becali, este cel a cărui firmă îl reprezintă pe jucătorul român. Gigi Becali a spus că e normal ca vărul său să negocieze cu cluburile care propun oferte mai generoase.

„Dacă are omul interes la Șucu, nu are relație mai bună? Eu nu vreau să spun ce ar fi ipotetic, imaginar. Atât spun. Nu eu trebuia să-l sun, el trebuia să mă sune, dacă era o situație, dar nu vreau eu să spun acum ca sunt supăratul.

Eu zic asa. De unde câștigi tu, Giovanni, mai mulți bani? De la Rapid. Du-l acolo. Logica mea e asta, îl duci acolo de unde se câștigă mai mulți bani”, a mai spus latifundiarul din Pipera.