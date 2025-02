Gigi Becali, atac la Dan Șucu după războiul dintre FCSB și Rapid pe piața transferurilor: „Originalul e original, iar copia e copie!”

Gigi Becali a ironizat . Patronul FCSB a dezvăluit cine a fost omul care l-a convins să îl transfere pe Andrei Gheorghiță.

Gigi Becali, noi ironii pentru Dan Șucu: „Ei încearcă să copieze”

Gigi Becali i-a transmis un mesaj clar rivalului său de la Rapid: „Deci hai să îți spun un lucru. Ei încearcă să copieze. Numai că ei trebuie să știe un lucru. Originalul e original și copia e copie. Ei încearcă să copieze acum”.

Patronul FCSB a dezvăluit că a plătit aproape 250,000 de euro în plus pe transferuri și îl arată cu degetul pe Dan Șucu: „Dar eu când am luat de ce m-a costat în plus? Și la Bîrligea din cauza lui m-a costat 200,000. M-a costat din cauza lui și la Gheorghiță vreo 45,000”.

Becali a dezvăluit un dialog halucinant cu selecționerul României în prim plan: „Pentru că eu când am vorbit cu Lucescu și mi-a zis: ‘Băi Gigi, tu ai aceleași opinii ca și mine la fotbal. Numai tu și eu l-am văzut pe Gheorghiță. Eu deja care l-am convocat la echipa națională’”.

Gigi Becali anunță triumfător: „Deci eu nu mai sunt Ferguson, sunt Lucescu la pătrat”

: „Vorbiți cu Lucescu să vă spună. Sunați-l dacă e adevărat sau vă mint eu. Și eu atunci a trebuit să forțez nota rapid.

Avem aceleași opinii. Deci eu nu mai sunt Ferguson, sunt Lucescu la pătrat”, a mai spus patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Patronul FCSB, ironii și pentru Mihai Rotaru: „I-am scris și i-am mulțumit”

pentru transferul lui Elvir Koljic la Rapid: „De ce să am o părere de rău dacă nu l-am mai vrut. I-am scris lui Rotaru și i-am mulțumit. M-am răzgândit și gata, nu trebuie să le știți pe toate. Sunt unele lucruri care nu îmi folosesc la nimic dacă le spun, pentru ce să spun, nu e în avantajul meu.

Ce rost are să spun de ce? Nu l-am mai vrut! Rotaru nu are niciun fel de vină, el a făcut ce trebuia să facă în casa lui. Șucu s-a băgat, dar nu știa că nu-l mai vreau. Au sărit repede, dar nu știa că nu-l mai vreau. Au crezut că îi fură jucătorul lui Becali, dar au furat ceva ce nu își mai dorea Becali.

(n.r. I-a costat și mai mult, domnul Rotaru ne-a spus că Rapid a plătit 350.000 de euro) Eu i-aș fi dat 200.000 de euro, o să vorbesc cu Rotaru să îmi dea jumătate din 150.000. Îl sun pe Rotaru acum, să îmi dai 75.000 că ți-am făcut jocul. Măcar 50.000 să îmi dea, mă cert cu el”.

Gigi Becali, război deschis cu Dan Șucu