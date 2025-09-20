Sport

Gigi Becali, atac nuclear la adresa lui Valeriu Iftime după Botoșani – FCSB 3-1: „Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător”

Gigi Becali a dat de pământ cu Valeriu Iftime după ironiile finanțatorului de la FC Botoșani. După 3-1 cu FCSB, omul de afaceri din Moldova i-a cerut plecarea lui Elias Charalambous.
Răzvan Rădulescu
20.09.2025 | 13:37
Gigi Becali atac nuclear la adresa lui Valeriu Iftime dupa Botosani FCSB 31 Daca ii dai sampanie vorbeste aiurea Nam auzit sa dea macar 500000 de euro pe vreun jucator
Gigi Becali i-a răspuns dur lui Valeriu Iftime după Botoșani - FCSB 3-1. Foto: colaj Fanatik.

Gigi Becali i-a dat replica lui Valeriu Iftime după FC Botoșani – FCSB, scor 3-1, în etapa a 10-a din SuperLiga. După ce a sărbătorit victoria în fața roș-albaștrilor, finanțatorul lui FC Botoșani a vorbit despre campioana României și l-a sfătuit pe Gigi Becali să-l dea afară pe antrenorul Elias Charalambous.

Gigi Becali, replică dură pentru Valeriu Iftime: „Nu vezi ce minte are. Peste câteva luni îl văd la retrogradare”

Elias Charalambous a fost „clientul” lui Valeriu Iftime în săptămâna premergătoare duelului FC Botoșani – FCSB, încheiat cu victoria clară a gazdelor. Imediat după meci, Iftime nu a ratat ocazia și l-a atacat din nou pe antrenorul cipriot.

Declarațiile nu i-au picat deloc bine lui Gigi Becali, care i-a oferit o replică tăioasă omologului de la FC Botoșani. „(…) Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare.

Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal (n.r. Valeriu Iftime). E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro.

„Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea”

Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie. El este ‘Iftime-Șampanie’, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. Când bea două vorbește și el aiurea”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Ce a declarat Valeriu Iftime după Botoșani – FCSB 3-1

FC Botoșani are parte de un start de sezon excelent. Moldovenii au urcat pe locul 2 în clasament, iar victoria cu FCSB le-a dat aripi jucătorilor lui Leo Grozavu. Valeriu Iftime a ținut după meciul de pe Municipalul din Botoșani să-i dea sfaturi lui Gigi Becali.

„Dacă domnul Becali nu schimbă antrenorul, trăiește într-un univers paralel. 100% antrenorul e de vină. A pierdut totul. L-a călcat prea în picioare pe omul ăsta și a acceptat. A pierdut echipa, tot.

Cred că patronul s-a trezit în seara asta. Botoșaniul l-a bătut bine, cu fotbal cu tot. Dacă vor mai mult au nevoie de mai mult. Nimeni nu i-a bătut în stilul ăsta. Și FC Argeș i-a bătut, dar cu noroc.

O echipă în degringoladă cum e FCSB se face doar cu o restartare, iar restartarea se dă doar cu schimbarea antrenorului. Eu cred că Elias Charalambous e un antrenor bun, dar l-a călcat în picioare prea mult”, au fost cuvintele lui Valeriu Iftime în direct la TV.

Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
