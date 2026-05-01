Gigi Becali, atac uluitor la FRF: „Nu sunt sănătoși la cap! Bă, ați băut gaz?”. Dialog incredibil cu Mihai Pintilii după Csikszereda – FCSB 1-0

Gigi Becali (67 de ani) a fost șocat de faptul că Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, mai are de așteptat 5 ani pentru a obține licența PRO, obligatorie pentru a fi antrenor principal în Superliga României. Patronul FCSB-ului a lansat un atac dur la adresa Federației Române de Fotbal din acest motiv.

Gigi Becali, atac nemilos la adresa FRF

FCSB a suferit al doilea eșec din acest play-out, 0-1 cu Csikszereda. După despărțirea de Mirel Rădoi, echipa este condusă de „interimarul” Lucian Filip, în tandem cu Alin Stoica, însă conducerea campioanei caută un nou antrenor principal, în special pentru barajul de calificare în Conference League. Mihai Pintilii, care a părăsit echipa în martie alături de Elias Charalambous, a purtat un scurt dialog cu Gigi Becali după înfrângerea FCSB-ului de la Miercurea Ciuc.

„Ce faci? Am auzit că mergi pe la Federație”, a întrebat patronul FCSB-ului. „Nu, nea Gigi. N-am zis eu asta, nu știu de unde ați aflat, sunt zvonuri”, a fost răspunsul tehnicianului, aflat în studioul . „Să vedem, poate vine prietenul tău (n.r. ) și vii înapoi și tu. Sau nu mai vii? Când iei licența?”, a spus Gigi Becali.

„Peste 5 ani”, a fost răspunsul fostului mijlocaș, iar patronul campioanei a „explodat” la adresa FRF: „Ăștia sunt nebuni? Nu sunt sănătoși la cap. Dați, bă, licența la oameni, bă, vreți să fiți voi președinți, vicepreședinți, campioni mondiali? Dați, bă, licențe, dictatorilor, nebunilor! Au făcut ei România cea mai importantă țară din Europa, cea mai bogată, cea mai puternică în fotbal, cele mai mari talente, cei mai mari arbitri și cei mai talentați fotbaliști din lume. E cel mai greu să iei licența în România. Bă, ați băut gaz?”.

Gigi Becali l-a criticat pe Răzvan Burleanu

Apoi, Gigi Becali l-a criticat pe Răzvan Burleanu, după ce a aflat că . „Cine să îi școlească (n.r. pe antrenori), Stoichiță cu Burchel și cu Burleanu? Burleanu a cerut la FIFA ca să implementeze regula U21 în toată lumea. Oamenii ăștia nu mai au simțul ridicolului, nu mai își dau seama cine sunt.

Păi cine ești tu, ca să te bage în seamă cu aberații? E băiat bun, dar a luat-o razna. Este încălcarea legii. Nu vreau să spun prea multe, e prea cuminte omul, e liniștit, în banca lui, nu e frumos să mă iau de el aiurea. A luat-o razna nu ca obrăznicie, ca mentalitate. Nivelul i-l dăm noi, puterea i-o dăm noi, cluburile”, a spus .