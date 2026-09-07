După Dinamo – FCSB, scor 2-1, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, l-a desființat pe mijlocașul „câinilor” Danny Armstrong pentru modul în care acesta s-a manifestat la faza premergătoare eliminării lui Andre Duarte, din minutul 30. Cuvintele alese de omul de afaceri nu au fost cele mai elegante, iar discursul său a ajuns până în țara natală a dinamovistului.
Jurnaliștii scoțieni sunt cu ochii pe Danny Armstrong în urma evoluțiilor tot mai bune pe care conaționalul lor le are în tricoul dinamoviștilor. Britanicul a fost unul dintre protagoniști și sâmbătă seară, pe „Arcul de Triumf”, unde „câinii” s-au impus cu 2-1 contra rivalilor de la FCSB, însă prestația sa a fost trecută în plan secund.
Scoțienii de la Herald Scotland au relatat despre atacul lansat de Gigi Becali la adresa jucătorului de 28 de ani, după ce Armstrong a protestat vehement în fața arbitrilor asistenți la scurt timp după ce Andre Duarte l-a lovit cu palma peste față pe Andrei Mărginean. La capătul acestei faze, Istvan Kovacs a fost chemat la VAR și a dictat eliminarea fundașului de la FCSB.
Publicația scoțiană a titrat că fostul jucător din Premiership a fost numit „maimuță cerșetoare” de către Gigi Becali după prestația din derby, iar prezentarea făcută omului de afaceri a fost una extrem de dură. Patronul FCSB este descris de britanici drept „controversatul patron al Stelei București (n.r. – FCSB)”, iar jurnaliștii au mers mai departe de episodul petrecut în derby: „Becali, în vârstă de 68 de ani – fost politician român, condamnat în urmă cu 13 ani și criticat de-a lungul timpului pentru presupuse declarații rasiste, sexiste și homofobe – s-a înfuriat din cauza rolului jucat de Armstrong în eliminarea fotbalistului de la FCSB, Andre Duarte”.
Gigi Becali s-a arătat extrem de supărat după înfrângerea în fața celor de la Dinamo, în direct, la FANATIK SUPERLIGA. Omul de afaceri a vorbit foarte mult despre arbitrajul centralului Istvan Kovacs, dar și despre un presupus sabotaj al arbitrului din camera VAR, George Găman, al cărui frate, Valerică Găman, este angajat la Universitatea Craiova. În plus, l-a urecheat serios și pe Danny Armstrong pentru vehemența cu care a reclamat incidentul dintre Duarte și Mărginean.
„Păi cum adică o mângâiere pe față e cartonaș roșu? Păi nu l-a clintit pe ăla, pe Mărginean. Nici nu s-a uitat la el, nici măcar nu s-a supărat. Că normal, când ai o lovitură pe față, te superi. Nici nu s-a supărat Mărginean. Numai maimuțoiul ăla, era o maimuță care se duce pe acolo. Da, într-adevăr, e fotbalist bun, dar maimuțoi. Se ducea, se cerșea că ‘Uite, domnule, că l-a lovit’. Joacă, mă, fotbal”, a declarat Gigi Becali.