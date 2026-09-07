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Danny Armstrong pentru modul în care acesta s-a manifestat la faza premergătoare eliminării lui Andre Duarte, din minutul 30. Cuvintele alese de omul de afaceri nu au fost cele mai elegante, iar discursul său a ajuns până în țara natală a dinamovistului.

Gigi Becali, prezentat într-o lumină negativă de presa scoțiană

Jurnaliștii scoțieni sunt cu ochii pe Danny Armstrong în urma evoluțiilor tot mai bune pe care conaționalul lor le are în tricoul dinamoviștilor. Britanicul a fost unul dintre protagoniști și sâmbătă seară, pe „Arcul de Triumf”, unde „câinii” s-au impus cu 2-1 contra rivalilor de la FCSB, însă prestația sa a fost trecută în plan secund.

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au relatat despre atacul lansat de Gigi Becali la adresa jucătorului de 28 de ani, după ce Armstrong a protestat vehement în fața arbitrilor asistenți la scurt timp după ce Andre Duarte l-a lovit cu palma peste față pe Andrei Mărginean. La capătul acestei faze, Istvan Kovacs a fost chemat la VAR și a dictat eliminarea fundașului de la FCSB.

Publicația scoțiană a titrat că fostul jucător din Premiership a fost numit „maimuță cerșetoare” de către Gigi Becali după prestația din derby, iar prezentarea făcută omului de afaceri a fost una extrem de dură. Patronul FCSB este descris de britanici drept „controversatul patron al Stelei București (n.r. – FCSB)”, iar jurnaliștii au mers mai departe de episodul petrecut în derby: „Becali, în vârstă de 68 de ani – fost politician român, condamnat în urmă cu 13 ani și criticat de-a lungul timpului pentru presupuse declarații rasiste, sexiste și homofobe – s-a înfuriat din cauza rolului jucat de Armstrong în eliminarea fotbalistului de la FCSB, Andre Duarte”.

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Ce a declarat Gigi Becali, de fapt

. Omul de afaceri a vorbit foarte mult despre arbitrajul centralului Istvan Kovacs, dar și despre . În plus, l-a urecheat serios și pe Danny Armstrong pentru vehemența cu care a reclamat incidentul dintre Duarte și Mărginean.

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„Păi cum adică o mângâiere pe față e cartonaș roșu? Păi nu l-a clintit pe ăla, pe Mărginean. Nici nu s-a uitat la el, nici măcar nu s-a supărat. Că normal, când ai o lovitură pe față, te superi. Nici nu s-a supărat Mărginean. Numai maimuțoiul ăla, era o maimuță care se duce pe acolo. Da, într-adevăr, e fotbalist bun, dar maimuțoi. Se ducea, se cerșea că ‘Uite, domnule, că l-a lovit’. Joacă, mă, fotbal”, a declarat Gigi Becali.