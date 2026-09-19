CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali vrea milioane de euro în schimbul lui Ricardo Pădurariu

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Gigi Becali (68 de ani) poate da lovitura cu un viitor transfer. Latifundiarul din Pipera este avertizat însă în privința noului său preferat de la FCSB, care nu e, încă, un fotbalist perfect. Avertismentul vine chiar din partea unui fotbalist de la Dinamo.

Gigi Becali vrea milioane de euro în schimbul lui Ricardo Pădurariu

Patronul FCSB-ului speră să obțină nu mai puțin de 30.000.000 de euro în schimbul fundașului stânga. Crescut în academia roș-albaștrilor, Pădurariu joacă pe același post cu fostul dinamovist Cristian Pulhac (42 de ani), care i-a dat câteva sfaturi

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„Eu am spus din prima, mie mi-a plăcut foarte mult de el, e un jucător tânăr. Nu l-am urmărit când a fost împrumutat, dar mi s-a părut că are calitate, nu știu dacă neapărat asemănătoare cu a mea, dar e un băiat care a reușit să intre din prima cu tupeu, cu viteză. L-am văzut mai puțin la centrări, asta m-a interesat.

Are și câteva defecte pe partea defensivă, cred că ar putea fi remediate dacă cineva stă cu el și îl învață. E un jucător talentat, patronul își dorește să ia bani mulți pentru el și ar trebui să aibă grijă de el. Când FCSB se apără, nu știe să țină linia, atacă atunci când nu trebuie, dar e un jucător de calitate. Cred că ar putea fi o soluție și pentru echipa națională de tineret”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE, potrivit

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Ricardo Pădurariu a bifat primele minute în tricoul FCSB-ului în actuala stagiune, după ce sezonul precedent a evoluat sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara. Fundașul stânga a contribuit la promovarea hunedorenilor, reușind să înscrie trei goluri și să ofere o pasă decisivă în cele 33 de partide disputate în liga a doua din România.

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