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Noua „perlă” a lui Gigi Becali, sub lupa unui rival de la Dinamo: „Are câteva defecte. Ar trebui să aibă grijă de el”

Gigi Becali speră să ia milioane de euro pe noul său fotbalist preferat de la FCSB. Un rival de moarte al roș-albaștrilor îl avertizează pe latifundiarul din Pipera.
Cristian Măciucă
19.09.2026 | 14:30
Noua perla a lui Gigi Becali sub lupa unui rival de la Dinamo Are cateva defecte Ar trebui sa aiba grija de el
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Noua „perlă” a lui Gigi Becali, sub lupa unui rival de la Dinamo: „Are câteva defecte. Ar trebui să aibă grijă de el”. FOTO: sportpictures.eu
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Gigi Becali (68 de ani) poate da lovitura cu un viitor transfer. Latifundiarul din Pipera este avertizat însă în privința noului său preferat de la FCSB, care nu e, încă, un fotbalist perfect. Avertismentul vine chiar din partea unui fotbalist de la Dinamo.

Gigi Becali vrea milioane de euro în schimbul lui Ricardo Pădurariu

Gigi Becali i-a pus o clauză uriașă de reziliere lui Ricardo Pădurariu (19 ani). Patronul FCSB-ului speră să obțină nu mai puțin de 30.000.000 de euro în schimbul fundașului stânga. Crescut în academia roș-albaștrilor, Pădurariu joacă pe același post cu fostul dinamovist Cristian Pulhac (42 de ani), care i-a dat câteva sfaturi internaționalului de tineret.

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„Eu am spus din prima, mie mi-a plăcut foarte mult de el, e un jucător tânăr. Nu l-am urmărit când a fost împrumutat, dar mi s-a părut că are calitate, nu știu dacă neapărat asemănătoare cu a mea, dar e un băiat care a reușit să intre din prima cu tupeu, cu viteză. L-am văzut mai puțin la centrări, asta m-a interesat.

Are și câteva defecte pe partea defensivă, cred că ar putea fi remediate dacă cineva stă cu el și îl învață. E un jucător talentat, patronul își dorește să ia bani mulți pentru el și ar trebui să aibă grijă de el. Când FCSB se apără, nu știe să țină linia, atacă atunci când nu trebuie, dar e un jucător de calitate. Cred că ar putea fi o soluție și pentru echipa națională de tineret”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE, potrivit sport.ro.

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Ricardo Pădurariu a bifat primele minute în tricoul FCSB-ului în actuala stagiune, după ce sezonul precedent a evoluat sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara. Fundașul stânga a contribuit la promovarea hunedorenilor, reușind să înscrie trei goluri și să ofere o pasă decisivă în cele 33 de partide disputate în liga a doua din România.

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  • 550.000 de euro e cota de piață a lui Ricardo Pădurariu, conform transfermarkt.com
  • 12 este numărul de meciuri în care fundașul stânga a îmbrăcat tricoul roș-albaștrilor
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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