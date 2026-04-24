Gigi Becali, avertisment pentru Florin Tănase și Darius Olaru după FCSB – Petrolul 3-1: „O să le spun”

Gigi Becali (67 de ani) a fost în principiu foarte mulțumit de echipa sa după FCSB – Petrolul 3-1. A existat însă și un aspect care l-a nemulțumit pe finanțatorul clubului roș-albastru. El s-a exprimat ferm în acest sens la scurt timp după încheierea partidei de pe Arena Națională, iar vizate au fost chiar vedetele Florin Tănase (31 de ani) și Darius Olaru (28 de ani).

Ce l-a deranjat pe Gigi Becali la Florin Tănase și Darius Olaru în meciul FCSB – Petrolul 3-1

Concret, patronul campioanei en-titre din SuperLiga s-a declarat deranjat de faptul că cei doi au arătat o anumită lejeritate în joc după ce s-a ajuns la scorul 3-0 în această partidă. Astfel, a dorit să sublinieze că nu este de acord cu o astfel de abordare. În plus, a transmis chiar că urmează să discute personal cu cei doi jucători în legătură cu această chestiune.

„(n.r. Dacă au fost și aspecte care l-au nemulțumit după acest meci) Nu pot să spun. Dacă nu am făcut schimbări deloc, nu ai văzut? Ne-am distrat cu ei. Ce pot să spun că nu mi-a plăcut, mie nu merg călcâiele, poate să fie 10-0. O să le spun asta și lui Olaru, și lui Tănase. Caterinca nu îmi place, da?

(n.r. Despre Matei Popa la faza golului Petrolului) Vinovat? Nu știu, e posibil, are o vină și el. E posibil, părerea mea, Crețu. Ce putea face el mai bine? Și dacă nu ieșea ce putea face? Eu cred că este vina lui Crețu. Eu așa cred, nu știu. Dacă nu ieșea, tot gol era”, în direct la

Pe cine a remarcat Gigi Becali după FCSB – Petrolul 3-1

Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, Gigi Becali a apreciat totuși că are o contribuție mai mult decât semnificativă în ceea ce înseamnă jocul celor de la FCSB în acest moment: „Normal că mă așteptam la victorie. Dacă ești FCSB, așa trebuie să fie, nu? Scot în evidență, asta am și spus, i-am zis lui MM că știu ce s-a întâmplat, am jucat prea multe meciuri, echipa a fost obosită. Ca atare, acum ne-am distrat cu Petrolul. N-am putut să alergăm până acum, calitate a fost.

Încă ceva, ce cred eu, Dawa despre care spuneau că nu o să mai poată, e mai bun decât a fost. Popescu e mai bun decât până acum. Foarte important, Tănase la mijlocul terenului. Şi cel mai şi cel mai important, Joao Paulo, care face o fentă, căruia nu îi e frică de minge, de joc. Asta am descoperit la meciul ăsta. E fotbalist, mijlocaş central”.