Gigi Becali, avertisment pentru Florin Tănase și Florinel Coman după lovitura de milioane: „Vii în cap imediat!”

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Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că de-a lungul timpului le-a oferit lui Florin Tănase (31 de ani) și Florinel Coman (28 de ani) anumite sfaturi referitoare la dorința lor de implicare în afaceri, în special în zona imobiliară. Concret, patronul de la FCSB le-a transmis că ar fi bine să încerce să nu se „arunce” în anumite investiții, mai ales dacă ele presupun și anumite împrumuturi, mânați de imboldul anumitor câștiguri financiare făcute anterior.

Cum îi învață Gigi Becali pe Florin Tănase și Florinel Coman, actual respectiv fost jucător la FCSB, să facă bani

Astfel, omul de afaceri a subliniat cu această ocazie că în prezent în România prețurile sunt destul de mari când vine vorba despre achiziția de terenuri, iar în consecință o investiție masivă în această zonă ar atrage cu sine și anumite riscuri. În finalul argumentației sale, Becali a susținut că s-a ajuns în această situație și din cauza crizei politice existente în prezent în țara noastră.

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„(n.r. Florin Tănase) E adevărat că el a câștigat niște bani frumoși, dar i-am zis că în afaceri vii în cap imediat. El acum s-a entuziasmat. Nu e problemă să reinvestești, dar dacă mai iei și împrumut, nu… I-am zis că eu pot să fac, să investesc 20-30-40 de milioane, cade piața, las acolo, vând după, revine piața. Nu poți să știi dacă vine un stop imobiliar, cum a venit deja. Așa a venit și Florinel (n.r. Coman), că vrea să investească, să cumpere teren.

I-am zis să își țină banii. Nu e momentul. E piața foarte sus, prețurile sunt foarte mari, au crescut foarte mult și terenurile, și apartamentele. Încerc să îi mai conving (n.r. pe politicieni), să trag sfori, s-a blocat țara, bă, sunteți vagabonzi? Sunteți deputați, votați Guvernul! Trebuie Guvern la ora asta”, în direct la

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De ce nu pleacă Florin Tănase în China

Finanțatorul de la FCSB a ajuns să facă aceste dezvăluiri în contextul în care anterior anunțase că , în ciuda , întrucât fotbalistul se bucură deja de ceva timp de un anumit confort financiar prin prisma afacerilor dezvoltate de el în ultimii ani:

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„Eu am vorbit cu el acum două-trei săptămâni, mi-a spus că are ofertă din China, dar nu pleacă în China. (n.r. Despre prelungirea contractului cu FCSB) El a vrut contract pe 4 ani, dar i-am spus că nu îi fac contract pe 4 ani, îi fac pe 2 ani. Și așa a rămas. Eu vreau pe 2 ani, el vrea pe 4 ani, așa a rămas. Nu am continuat, dar ce e clar, a zis că nu pleacă în China. Eu îl consider în echipă pe Tănase. E o chestiune de afaceri, face el niște afaceri. Nu pot să le spun”.