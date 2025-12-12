Gigi Becali bagă zâzanie în Bănie după Craiova – Sparta Praga 1-2: „Nea Mihăiță a pierdut meciul. A greșit schimbările”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Gigi Becali a glumit pe seama rivalilor de la Universitatea Craiova. Joi seară, FCSB a câștigat pe teren propriu în Europa League cu Feyenoord, scor 4-3, în vreme ce oltenii au pierdut, tot acasă, 1-2 cu Sparta Praga.

Cum l-a ironizat Gigi Becali pe Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a pierdut cu Sparta Praga în Conference League

l-a ironizat pe omologul său Mihai Rotaru și a spus despre el, sub formă de glumă, că a intervenit decisiv vizavi de schimbările efectuate de antrenorul Filipe Coelho în repriza secundă a partidei.

„Lasă, mă, să nu se mai învețe, nu vezi că au început? Că ziceau de contraperformanță, cum să mă bag eu la echipă? Asta nu se poate! Vreau falimentul singur. Așa a declarat nea Mihăiță de la Craiova. Vezi Doamne, că el nu comandă.

Când colo aseară el a falimentat, schimbările alea el le-a făcut. Du-te, mă, de aici! El a făcut schimbările, mă! Schimbările alea nu le făcea un antrenor, mă. Hai, mă, au ceasuri din alea, comunică prin ceasuri, mă (n.r. râde).

De unde să aibă (n.r. antrenor)? Du-te, bă, de aici. Acolo a făcut Mirel ceva și e greu să deslușești. A făcut operă de artă, e greu să poți să o menții așa. Nu îmi răspunde (n.r. Rădoi), i-am dat o sută de telefoane, nu răspunde.

Bine, eu i-am dat să mă mai consult cu el, să îi mai dau două-trei lecții de antrenor. Păi nu răspunde, știu eu de ce nu răspunde? Eu mă mai consult, Șumi (n.r. Marius Șumudică) știe, eu cu toți mai vorbesc, și cu el mă mai consult. Dau lecții, că eu sunt bătrân antrenor”,

Gigi Becali a explicat că nu se mai bucură pentru înfrângerile echipelor românești în cupele europene

Redevenind serios, patronul de la FCSB a fost întrebat de Horia Ivanovici dacă s-a bucurat că a pierdut Universitatea Craiova, iar răspunsul său a fost următorul:

„Am ajuns așa să mă stăpânesc, să îmi impun, care e treaba mea? Mă concentrez și când văd Bancu sau Băluță, stau, ascult numele lor și zic că e jucător român, ortodox de-al meu, de ce să fiu împotriva lor? Nu să țin cu ei, dar măcar să nu fiu împotriva lor. Și dacă mă rog, reușesc. Dar să țin cu ei nu pot, nu am ajuns încă la nivelul ăsta de bunătate. Dar reușesc să nu mai fiu împotrivă”.