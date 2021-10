Gigi Becali bate în retragere după declarațiile la adresa lui Edi Iordănescu: „Chiar i-am luat apărarea!”

FANATIK a scris în exclusivitate despre conflictul dintre , iar patronul FCSB-ului la adresa antrenorului său.

Edi Iordănescu lui Gigi Becali, iar în apărarea sa a sărit și tatăl său, , care i-a atras atenția patronului FCSB că nu și-a respectat promisiunea.

Gigi Becali neagă atacurile la adresa lui Edi Iordănescu: „Dar de unde scandal, mă?”

Gigi Becali a declarat conform că declarațiile sale din ultima vreme nu au fost menite să îl atace pe Edi Iordănescu, ci din contră:

„Imediat s-a scris că l-a atacat Becali pe Edi, pentru că am zis că vreau posesie! Asta o știe toată lumea, că vreau mingea la mine. Altceva nu mă interesează, decât să fie mingea la mine”.

Gigi Becali a fost deranjat de felul în care declarațiile sale au fost interpretate și consideră că Edi Iordănescu nu putea să facă mai mult în absența celor mai importanți trei jucători din lot.

„Dar de unde scandal, mă? Chiar i-am luat apărarea, am zis că nu poate să facă omul mai mult fără Tănase, Coman, Popescu…”, a spus patronul FCSB-ului pentru sursa citată.

Dumitru Dragomir a explicat că Gigi Becali e foarte mulțumit de Edi Iordănescu: „Vorbea numai la superlativ”

Dumitru Dragomir este foarte apropiat de Gigi Becali și i-a luat apărarea patronului FCSB. Fostul președinte al LPF a declarat că Becali este foarte mulțumit de antrenorul său care a ajuns la cinci victorii consecutive.

„Am discutat cu Gigi Becali, vorbea numai la superlativ despre Edi Iordănescu. Nu știu de unde a venit chestia asta, că ar fi nemulțumit de antrenor. Nu există așa ceva. Am vorbit chiar ieri (n.r. – joi) cu Gigi Becali”, a explicat Mitică Dragomir.

Ce a declarat Gigi Becali despre Edi Iordănescu: „Nu am jucat cum îmi place mie”

Gigi Becali a spus că nu este mulțumit de jocul FCSB-ului, chiar dacă Edi Iordănescu s-a apropiat la doar șase puncte de CFR Cluj și are șase victorii consecutive.

„Nu am jucat cum îmi place mie. Pe mine măî interesează posesia. Le-am spus tuturor antrenorilor și lui Edi. Mingea la mine, asta e dorința mea. Nu vreau să câștig campionatul. Eu sunt patron și vreau să fie mingea la mine. Ordinul meu este: Mingea la mine! Dacă nu câștigi meciul, dar ai mingea, este bine”, a fost declarația care i-a tulburat liniștea antrenorului FCSB.

Gigi Becali nu e interesat de Ronaldo Deaconu: „Am făcut o glumă”

Gigi Becali nu este impresionat de golurile fabuloase marcate de împotriva celor de la Dinamo și a declarat pentru că nu dorește să îl transfere la FCSB:

„A fost o discuție atunci, la TV. Am făcut o glumă, am zis că dacă îl cheamă Andrei și are nume de sfânt, îl luăm. Dar nu îl cunosc, eu nu mă uit la meciuri. Cum să vorbesc de el?”.

Cum i-a răspuns Edi Iordănescu lui Gigi Becali: „Avem o înțelegere și îmi doresc să o respectăm ad literam”

Edi Iordănescu a fost destul de deranjat de declarațiile patronului din presă și a explicat că Gigi Becali nu a respectat clauzele din contract: „Avem o înțelegere la mijloc, verbală (care pentru mine e foarte importantă), dar și contractuală și îmi doresc foarte mult să o respectăm ad literam”.

Deși Gigi Becali își dorește un joc spectaculos și o posesie mult mai bună, Edi Iordănescu i-a răspuns foarte pragmatic: „Am un contract în care obiectivul meu principal este să câștig campionatul. Campionatul se câștigă cu puncte. Când ești pe locul 9 la 12 puncte de locul 1, e mai greu să vorbești de orice altceva decât să încerci să recuperezi puncte. Meseria mea înseamnă rezultate. Mă interesează performanță și trofeele, asta caut și pentru asta muncesc. Asta cere eficientă. Restul e un lux în acest moment”.

Antrenorul FCSB-ului s-a plâns că de când a semnat cu bucureștenii nu a avut nici măcar un antrenament în care să aibă tot lotul la dispoziție. Ba mai mult, a lucrat constant doar cu 13-14 jucători, ceea ce a afectat destul de mult ședintele de pregătire: „(de când am venit, nu am nici măcar 1 antrenament cu toți jucătorii, ba mai mult jucători cu calitate și foarte importanți pentru echipă au lipsit). Nu cred că mai e cazul să-i menționez pentru că îi știm cu toții. Am avut constant 13-14-15 jucători maxim la antrenamente. În pauzele pentru echipa națională (perioadă foarte importantă pentru orice antrenor) am avut 9-10 jucători”.