Sport

Gigi Becali, blocat de Dani Coman cu antrenorul la FCSB: „Îmi place cum te rogi, nu că ești tu mare antrenor!”

Marius Baciu e noul antrenor de la FCSB, dar fosta campioană putea avea un alt tehnician. Gigi Becali a dezvăluit că Bogdan Andone a fost la el acasă. De ce au picat negocierile
Cristian Măciucă
18.05.2026 | 23:42
Gigi Becali blocat de Dani Coman cu antrenorul la FCSB Imi place cum te rogi nu ca esti tu mare antrenor
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali l-a chemat la el acasă pe Bogdan Andone pentru a-l numi principal la FCSB: „Îmi place cum te rogi, nu că ești tu mare antrenor!” FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Marius Baciu (51 de ani) va fi noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a dezvăluit însă că primul favorit a fost Bogdan Andone (51 de ani). Antrenorul lui FC Argeș a fost acasă la latifundiarul din Pipera și a negociat revenirea pe banca roș-albaștrilor.

Bogdan Andone a fost la un pas să fie antrenor la FCSB. De ce au picat negocierile cu Gigi Becali

Bogdan Andone a reușit o performanță uluitoare în acest sezon cu FC Argeș, pe care a calificat-o în play-off-ul SuperLigii din statutul de nou-promovată. Tehnicianul este pe placul lui Gigi Becali și a fost la un pas să revină la FCSB. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Andone a fost la el acasă, cu o zi înainte să îl numească pe Marius Baciu.

ADVERTISEMENT

„Am mai avut o variantă, pe Bogdan Andone, a fost la mine acasă. Am discutat ieri cu el, am vorbit cu el. El a zis că singurul lucru pe care îl vrea e cuvântul lui Dani Coman. Am spus că nu este niciun fel de problemă, găsim soluții, plătim salarii. A vorbit cu Dani Coman, nu i-a dat acordul și cu asta basta. Nu am niciun fel de problemă”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Bogdan Andone a mai pregătit-o pe FCSB în 2019

În cazul în care ar fi bătut palma cu Gigi Becali, Bogdan Andone și-ar fi început al doilea mandat în calitate de antrenor al FCSB-ului. În perioada ianuarie – iunie 2019 a fost secundul lui Mihai Teja, după care a preluat funcția de principal. Andone a stat pe banca roș-albaștrilor doar 7 meciuri între 1 iulie și 2 august 2019.

ADVERTISEMENT
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de...
Digi24.ro
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision

„I-am zis că îl vreau pentru că pupă icoanele cu inima. Când se închină se vede smerenia lui. Îmi place cum se roagă, asta i-am zis și lui, că îmi plăcea cum se roagă, nu că e el mare antrenor”, a mai spus patronul celor de la FCSB.

ADVERTISEMENT
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia...
Digisport.ro
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a...
Fanatik
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită
Ce l-a convins pe Gigi Becali să-l pună pe Marius Baciu antrenor la...
Fanatik
Ce l-a convins pe Gigi Becali să-l pună pe Marius Baciu antrenor la FCSB: „Asta mi-a plăcut la el! M-a luminat Dumnezeu”
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt:...
Fanatik
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul campion al României ”a dat cu piciorul” la 6.000.000 de dolari: 'M-a...
iamsport.ro
Fostul campion al României ”a dat cu piciorul” la 6.000.000 de dolari: 'M-a chemat la el în cameră și...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!