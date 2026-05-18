Gigi Becali, blocat de Dani Coman cu antrenorul la FCSB: „Îmi place cum te rogi, nu că ești tu mare antrenor!”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . Gigi Becali a dezvăluit însă că primul favorit a fost Bogdan Andone (51 de ani). Antrenorul lui FC Argeș a fost acasă la latifundiarul din Pipera și a negociat revenirea pe banca roș-albaștrilor.

Bogdan Andone a fost la un pas să fie antrenor la FCSB. De ce au picat negocierile cu Gigi Becali

, pe care a calificat-o în play-off-ul SuperLigii din statutul de nou-promovată. Tehnicianul este pe placul lui Gigi Becali și a fost la un pas să revină la FCSB. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Andone a fost la el acasă, cu o zi înainte să îl numească pe Marius Baciu.

„Am mai avut o variantă, pe Bogdan Andone, a fost la mine acasă. Am discutat ieri cu el, am vorbit cu el. El a zis că singurul lucru pe care îl vrea e cuvântul lui Dani Coman. Am spus că nu este niciun fel de problemă, găsim soluții, plătim salarii. A vorbit cu Dani Coman, nu i-a dat acordul și cu asta basta. Nu am niciun fel de problemă”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Bogdan Andone a mai pregătit-o pe FCSB în 2019

În cazul în care ar fi bătut palma cu Gigi Becali, Bogdan Andone și-ar fi început al doilea mandat în calitate de antrenor al FCSB-ului. În perioada ianuarie – iunie 2019 a fost secundul lui Mihai Teja, după care a preluat funcția de principal. Andone a stat pe banca roș-albaștrilor doar 7 meciuri între 1 iulie și 2 august 2019.

„I-am zis că îl vreau pentru că pupă icoanele cu inima. Când se închină se vede smerenia lui. Îmi place cum se roagă, asta i-am zis și lui, că îmi plăcea cum se roagă, nu că e el mare antrenor”, a mai spus patronul celor de la FCSB.