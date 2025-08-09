Gigi Becali, bulversat de evenimentele de la FCSB: „Mi se pare că am scăpat și de el, nici nu știu”

Gigi Becali a decis în ultimele zile să renunțe la mai mulți jucători de la FCSB, în contextul rezultatelor sub așteptări din acest start de sezon, iar pe alții să îi reintroducă în lot, cum a fost cazul lui Malcom Edjouma.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu știe exact dacă Jordan Gele a plecat sau nu de la FCSB: „Mi se pare că am scăpat și de el”

, în schimbul sumei de 300.000 de euro, , iar lui Ovidiu Perianu și , , iar al doilea având în prezent anumite oferte din străinătate.

În plus, Becali ar dori în această perioadă să renunțe și la Jordan Gele, atacantul pe care l-ar vrea în continuare cei de la UTA. Întrebat în legătură cu acest subiect, finanțatorul de la FCSB a spus că nu ar fi o mare problemă nici dacă acesta ar rămâne totuși la echipa roș-albastră, întrucât el are un salariu destul de mic, doar că tot omul de afaceri a transmis și că are impresia că jucătorul a plecat și el de asemenea de la campioana României, fără să fie însă sigur de această chestiune.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cu aceeași ocazie, Becali a mai transmis și că, , la FCSB a mai rămas un singur loc liber pe acea listă, poziție care însă îi va reveni lui Joyskim Dawa în momentul în care fundașul central va fi recuperat în totalitate după acea accidentare suferită în urmă cu ceva timp.

Campioana României a rezolvat problema listei de jucători pentru Superliga: „Mai am un loc liber la ora asta, dar va fi Dawa”

„Mi se pare că Gele este în continuare la noi, dar nu e problemă, el nu are salariu mare, are 10.000. Dar mi se mare că și el a plecat, că am scăpat și de el, nici nu știu.

ADVERTISEMENT

De Perianu am scăpat, s-a dus la CFR. De Gheorghiță nu am scăpat, ci l-am dat împrumut. Nu scap de Gheorghiță. De fapt, nu scapă el de mine! E împrumutat la U Cluj.

ADVERTISEMENT

Gata, s-a terminat. Mai am un loc liber pe listă la ora asta, dar va fi Dawa”, a spus Gigi Becali la