Sport

Gigi Becali, bulversat de evenimentele de la FCSB: „Mi se pare că am scăpat și de el, nici nu știu”

Gigi Becali nu mai știe exact câți jucători de la FCSB au plecat de la echipă în ultimele zile! Ce a spus patronul campioanei despre acest subiect
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.08.2025 | 22:00
Gigi Becali bulversat de evenimentele de la FCSB Mi se pare ca am scapat si de el nici nu stiu
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a vorbit despre ultimele plecări de la FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Gigi Becali a decis în ultimele zile să renunțe la mai mulți jucători de la FCSB, în contextul rezultatelor sub așteptări din acest start de sezon, iar pe alții să îi reintroducă în lot, cum a fost cazul lui Malcom Edjouma.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu știe exact dacă Jordan Gele a plecat sau nu de la FCSB: „Mi se pare că am scăpat și de el”

Marius Ștefănescu a fost transferat în Turcia, la Konyaspor, în schimbul sumei de 300.000 de euro, Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la U Cluj, iar lui Ovidiu Perianu și Alexandru Băluță le-au fost reziliate contractele, primul semnând deja cu CFR Cluj, iar al doilea având în prezent anumite oferte din străinătate.

În plus, Becali ar dori în această perioadă să renunțe și la Jordan Gele, atacantul pe care l-ar vrea în continuare cei de la UTA. Întrebat în legătură cu acest subiect, finanțatorul de la FCSB a spus că nu ar fi o mare problemă nici dacă acesta ar rămâne totuși la echipa roș-albastră, întrucât el are un salariu destul de mic, doar că tot omul de afaceri a transmis și că are impresia că jucătorul a plecat și el de asemenea de la campioana României, fără să fie însă sigur de această chestiune.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cu aceeași ocazie, Becali a mai transmis și că, odată cu reintegrarea lui Edjouma și în lotul pentru Superliga, la FCSB a mai rămas un singur loc liber pe acea listă, poziție care însă îi va reveni lui Joyskim Dawa în momentul în care fundașul central va fi recuperat în totalitate după acea accidentare suferită în urmă cu ceva timp.

Campioana României a rezolvat problema listei de jucători pentru Superliga: „Mai am un loc liber la ora asta, dar va fi Dawa”

„Mi se pare că Gele este în continuare la noi, dar nu e problemă, el nu are salariu mare, are 10.000. Dar mi se mare că și el a plecat, că am scăpat și de el, nici nu știu.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

De Perianu am scăpat, s-a dus la CFR. De Gheorghiță nu am scăpat, ci l-am dat împrumut. Nu scap de Gheorghiță. De fapt, nu scapă el de mine! E împrumutat la U Cluj.

ADVERTISEMENT
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă...
Digisport.ro
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă cu final neverosimil

Gata, s-a terminat. Mai am un loc liber pe listă la ora asta, dar va fi Dawa”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
1.98 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Ambele echipe înscriu - Da” la meciul FCSB - Unirea Slobozia
SuperLiga, live video etapa 5. A început U Cluj – Petrolul!
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 5. A început U Cluj – Petrolul!
Adrian Mihalcea surprinde după ce UTA a urcat pe primul loc în SuperLiga:...
Fanatik
Adrian Mihalcea surprinde după ce UTA a urcat pe primul loc în SuperLiga: „Nu ne gândim la play-off”
Supărarea lui Ianis Zicu după UTA – Farul 2-1: „Lucrul acesta nu mi-a...
Fanatik
Supărarea lui Ianis Zicu după UTA – Farul 2-1: „Lucrul acesta nu mi-a plăcut”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață...
iamsport.ro
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață am văzut ceva pe stradă. Am crezut că sunt în Senegal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!