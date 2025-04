FCSB a luat o opţiune importantă pentru câştigarea campionatului după victoria cu . Roş-albaştrii au trei puncte avans în faţa Universităţii Craiova cu cinci etape înainte de final.

Gigi Becali, calcule în direct despre zecile de milioane de euro din Champions League pe care vrea să le ia cu FCSB!

Gigi Becali speră ca în vară să dea marea lovitură şi să ducă . Patronul FCSB a făcut calculele în direct la FANATIK SUPERLIGA şi poate obţine până la 50 de milioane de euro dintr-o eventuală prezenţă în grupele competiţiei:

ADVERTISEMENT

„Miza este de 20 de milioane de euro în Champions League premiu plus aia, aia, aia. Noi am luat pe Europa League 5 milioane de euro. Dar de fapt au fost 16 milioane de euro. Deci la Champions League e 20 de milioane de euro intrarea.

Dar apoi mai iei încă 5 milioane, plus celelalte. Din bilete o să ai vreo 10 milioane de euro din bilete, plus market pool şi ajungi la 50 de milioane de euro. Nu ştiu exact, atunci vom vedea.

ADVERTISEMENT

„Dar eu am zis 50 de milioane”

Contează cu ce echipă cazi, cu cine joci. Să înţeleagă toată lumea. Premiera pentru Europa League este 5 milioane de euro şi am luat 16, de trei ori mai mult. Pentru Champions League e 20 de milioane.

De trei ori mai mult ar fi 60. Dar eu am zis 50 de milioane. Hai că or fi 45, hai că or fi 40 de milioane, poftim. Dar sub 40 de milioane de euro nu ai cum. Echipa trebuie să o faci oricum.

ADVERTISEMENT

Dacă o să iau 40 de milioane de euro, intră la buzunar la mine. Echipa o fac oricum”, a dezvăluit Gigi Becali calculele de Champions League la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT