Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți bani a obținut patronul FCSB: dezvăluirile lui Dumitru Dragomir

Gigi Becali a avut o viață plină de episoade cu adevărat geniale. Dacă , acum latifundiarul din Pipera Dumitru Dragomir a povestit cum patronul FCSB-ului a făcut un câștig record dintr-o sumă nesemnificativă împrumutată de la vărul Giovanni.

Suma fabuloasă pe care Gigi Becali a câștigat-o la cazino cu bani împrumutați de la vărul Giovanni

, alături de alte mari personalități ale fotbalului românesc. Patronul de la FCSB nu dădea înapoi de parierea tuturor banilor pe care îi avea, fiind nevoit uneori chiar și să se împrumute.

Dumitru Dragomir a dezvăluit momentul în care afaceristul român a câștigat o sumă fabuloasă după ce a fost ajutat chiar de vărul său, Giovanni Becali. Latifundiarul din Pipera și-a achitat imediat datoriile, lăsând chiar și ceva în plus peste.

„La jocuri de noroc, la toate. Gigi e mai norocos decât noi la toate. Costel Bucur s-a lăsat de jocuri, iar eu, 80% datorită lui m-am lăsat. Am văzut că este sănătos și m-am lăsat.

Gigi pierduse și luase bani de la toată lumea și nu mai avea de la cine. A venit Giovanni înapoi cu câteva firfirici și i-a dat el. Din firfiricii ăia a făcut 800.000 de dolari, din 4.000 de dolari.

A făcut peste 800.000 de dolari din 4.000 de dolari. Eu am fost martor la chestia asta, la ruletă. Și-a scos toți banii și a plecat și cu profit. A dat toți banii înapoi la cine s-a împrumutat, a dat și în plus.

Tot neamul lui Becali este generos, cel mai generos este Giovanni, și cel mai șmecher. Mai pricopsit este Gigi, dar mai șmecher este Giovanni. Eu și cu el avem viață de film”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”

Cum a renunțat Dumitru Dragomir la cazinouri

„Nu mi-a plăcut să fumez, nici să beau. Nu mi-au plăcut jocurile de noroc, dar aveam nevoie de bani și credeam că sunt bune. O perioadă am ieșit bine. Eram dibaci.

Toată viața mea dacă nu am avut o miză, nu am avut chemare. Mi-au cam plăcut banii și am jucat jocuri crezând că mă pricopsesc, când eram sărac. Când am devenit mai bogat am lăsat jocurile. De 12 ani n-am mai intrat într-un cazino.

Când m-au dat afară de la Ligă, aveam ceva bani puși deoparte. Aveam salariu 30.000 de euro, nu cheltuiam. Am fost de câteva ori în cazino și am pierdut. Mi-am zis că eu dau banii lor la cazino pe care i-am câștigat. Pierdusem câțiva firfirici, dar mi-am zis stop. N-am mai intrat de 12 ani. Am fost la Monaco, dar nu am intrat”, a mai spus fostul șef LPF la „Profețiile lui DON Mitică”.