Gigi Becali, categoric după ce Dan Şucu a preluat Genoa: “Nu o să dau averea mea să concurez cu Şucu!”. De ce crede că e greu să facă profit: “Ne lasă italienii pe noi?”

Dan Şucu a preluat pachetul majoritar de acţiuni de la Genoa. din Serie A, iar scopul este să redreseze şi să stabilizeze formaţia italiană.

Gigi Becali, categoric după ce Dan Şucu a preluat Genoa: “Eu n-am rivalitate cu el. Prea e băiat bun”

Gigi Becali a comentat pe larg implicarea lui Dan Şucu la Genoa. Patronul FCSB a declarat că , dar e de părere că îi va fi greu să facă profit la noua echipă:

ADVERTISEMENT

“Am înţeles că Şucu este acolo. N-am rivalitate. Am o afacere cu FCSB. Ca imagine a României şi a fotbalului românesc este foarte bine. Noi trebuie să ne mândrim. Să îţi permiţi 45 de milioane de euro să dai pe pachetul majoritar şi să mai dai şi 30 de milioane de euro pe an.

Eu nu sunt invidios, n-am cum să fiu pe asta. Aş fi fost invidios doar dacă ajungea cu Rapid în faţa mea. Eu n-am rivalitate cu Şucu. Prea e băiat bun, nu mă pot certa cu el. Când sunt tânăr, mai ai ego, acum, de la o vârstă, ce să mai?

ADVERTISEMENT

“Tu crezi că ne lasă italienii pe noi? Eu nu cred că te duci în Italia şi faci bani din fotbal”

N-am de ce să fiu invidios. Eu spun şi acum. Tu crezi că ne lasă italienii pe noi? Eu nu cred că te duci în Italia şi faci bani din fotbal. Dar e posibil, omul a demonstrat că a reuşit în afaceri.

A fost Lucian, nepotul meu, să facă club de noapte la Miami. «Eşti nebun. Păi te aşteaptă pe tine miliardarii americani să le faci club de noapte? Hai fă aici, în România». Aşa şi la Şucu. Dacă era Anglia, era altceva.

ADVERTISEMENT

Erau bani mulţi din televizare. Cheltui 10 milioane de euro în România, cheltui 20-25 de milioane în Italia? Îi cheltui. Eu nu spun de bani. Poate că n-are nevoie de Talpeş. Problema nu e că nu are bani să cheltuie.

Eu zic că în viitor nu poţi să produci bani, să câştigi. Eu nu spun că Şucu nu poate să ţină Genoa. Bagă banii pe care îi face din mobilă, vreo 20 de milioane de euro…

ADVERTISEMENT

Dacă băga el banii ăştia în România, băgam şi eu. Nu-s idiot să bag 40 de milioane. Nu o să dau averea mea să concurez cu Şucu. Băgam 10 milioane de euro. Doar nu o să dau eu toţi banii mei la fotbal.

“El trebuie să bage din buzunar 40 de milioane de euro”

El nu poate să dea faliment. Are un profit de 10-15 milioane de euro pe an. Îi bagă acolo, n-are nicio treabă. Îi creşte afacerea şi bagă banii la Rapid şi Genoa. Are afacere solidă.

Dar asta nu înseamnă că îmi fac ambiţie cu Şucu să îmi bag banii mei la fotbal. Eu o să iau din Liga Campionilor 40 de milioane de euro. El trebuie să bage din buzunar 40 de milioane de euro”, a spus Gigi Becali la .