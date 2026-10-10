Sport

Gigi Becali, categoric după revenirea lui Reghecampf la FCSB: „Nu are ce să facă! Nu văd faze, ocazii!”

Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
10.10.2026 | 23:57
Gigi Becali categoric dupa revenirea lui Reghecampf la FCSB Nu are ce sa faca Nu vad faze ocazii
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Gigi Becali, categoric după revenirea lui Reghecampf la FCSB: „Nu are ce să facă! Nu văd faze, ocazii!” FOTO: sportpictures.eu
Gigi Becali a rămas dezamăgit după debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a celor de la FCSB. Chiar dacă a învins-o pe Oțelul cu 1-0, patronul e nemulțumit de valoarea jucătorilor
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Gigi Becali (68 de ani) a fost surpriza serii pe Arena Națională la FCSB – Oțelul 1-0. Chiar dacă Reghecampf a debutat cu dreptul în noul mandat, latifundiarul din Pipera a fost nemulțumit de jocul echipei.

Gigi Becali, nemulțumit după FCSB – Oțelul 1-0: „Ne trebuie jucători”

Gigi Becali a fost dezamăgit de cum a arătat echipa la debutul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), chiar dacă FCSB s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Alexandru Stoian. Latifundiarul din Pipera e convins că fotbaliștii care compun actualul lot nu au valoare.

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„Când să ajung spre casă, am luat-o încoace. M-am uitat pe Waze, aveam 20 de minute către Pipa și 7 minute către Arena Națională. Am zis să vin aici. Reghe a făcut bine, am văzut agresivitate, dar ne trebuie jucători! Nu are ce să facă Reghe! Cu ce să faci? Nu ai ce să faci? Reghe poate să facă precum Gică la națională! Nu ai benzi, atacant, număr 10. Dar lasă că iau eu acum în iarnă. Degeaba zice Reghe, cu echipa asta nu ai cum să vii pe locul 1! Nu ai cum!”, a transmis latifundiarul din Pipera.

„Trebuia să dai 2-3 goluri!”

FCSB a întrerupt astfel seria de rezultate negative. Până la venirea lui Laurențiu Reghecampf, roș-albaștri aveau 5 meciuri fără victorie, dintre care 4 au fost înfrângeri. Grație victoriei cu Oțelul, FCSB a urcat pe locul 7, cu 15 puncte, la cinci lungimi de liderul Dinamo. Gigi Becali crede că echipa se va întări și în momentul în care vor reveni jucătorii accidentați, precum Aymen Boutoutaou sau Denis Drăguș.

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„Vine Drăguș, vine și Boutoutaou, că el zice că e de Champions League! Dar eu nu greu. Nu văd faze, nu văd ocazii, în 10 oameni trebuia să dai 2-3 goluri!”, a declarat Gigi Becali, la ieșirea de pe Arena Națională.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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