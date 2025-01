Gigi Becali caută atacant pentru FCSB. A rostit două nume de la Dinamo, dar și transferul ”interzis”

Daniel Popa a fost de Gigi Becali după evoluția modestă din partida de la Arad, iar patronul FCSB a mărturisit că își dorește să mai transfere un atacant pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea.

Gigi Becali vrea să aducă un atacant la FCSB

Dacă la finalul anului trecut se arăta interesat de un posibil transfer al lui Hakim Abdallah de la Dinamo, între timp Becali s-a răzgândit și a precizat într-o discuție cu presa că nu îl mai vrea pe malgaș.

”Trebuie să iau un atacant și să-l trec iar pe liber (n.r. – pe Daniel Popa). Așa ceva… Nu e că singur, dar nu ține o minge, toate le pierde. Nu se poate așa ceva, împiedicat. Trebuie să luăm un atacant.

Ce Abdallah, Politic nu poți să-l iei că l-aș lua. Abdallah ce, se împiedică și ăla în minge, cade, alunecă. Alibec… (n.r. – Îi e frică să mai vină?) E frișcă, e frișcă. Glumesc că îi e frică lui Alibec. Ce îl mănâncă cineva? Zic și eu la mișto. Trebuie să joace de frică. Zic și eu ca să mai glumim, mai râdem, mai destindem lumea. Păi să joace de frică, dacă nu ieși afară în minutul 10.

Ce să fac cu Louis Munteanu? Nu poți să-l iei. Nu mai vorbiți de jucători care nu-i poți lua. Pe Louis Munteanu nu poți să-l iei. Nici pe Alibec n-ai cum să-l iei. Ce să facă Gică, să-l dea pe Alibec și pe urmă ce face el? Ce să facă Gică fără Alibec?”, a declarat Becali.

Becali nu găsește un atacant de valoare în SuperLiga

Patronul campioanei României a mărturisit că îi va acorda credit în continuare lui Juri Cisotti, în ciuda evoluțiilor sub așteptări după transferul de la Oțelul, dar s-a plâns de faptul că nu găsește un atacant valoros în SuperLiga.

”Prima repriză mi-a plăcut de Malcom Edjouma, a mișcat. Am zis că iau un mijlocaș și un atacant, la mijloc l-am luat pe Cisotti, îmi trebuie un atacant. (n.r. – Mai aveți răbdare cu Cisotti?) Are 2 meciuri. Nu are cum, valoarea lui nu are cum să o ia nimeni. Aduceți-vă aminte și cu Bîrligea că după primul meci nu prea…

(n.r. – Atacantul ăsta îl găsiți în țară?) De unde, nu ai, l-am luat pe Popa care cât de cât… Când vin la noi parcă sunt împiedicați nu poate să țină de minge”, a mai spus Gigi Becali.

Patronul FCSB a fost extrem de nemulțumit de jocul echipei sale în prima repriză a meciului câștigat în deplasare cu UTA, scor 1-0, și . Marius Ștefănescu, Juri Cisotti, Alexandru Pantea și Daniel Popa au fost înlocuiți cu Valentin Crețu, Florin Tănase, David Miculescu și Alexandru Musi.

Becali mai vrea un atacant la FCSB