Gigi Becali, ce lovitură financiară! Transferul lui Bîrligea îl duce la o sumă fabuloasă

ADVERTISEMENT

Dacă mai ia în calcul și vânzarea lui Darius Olaru în Belgia pentru 3 milioane de euro, Gigi Becali e mulțumit că a făcut 8 milioane de euro într-o singură vară. Asta, în condițiile în care echipa sa a ratat orice obiectiv major și a fost eliminată rușinos din Europa de FK Auda.

Daniel Bîrligea îi va aduce 5 milioane de euro în conturi lui Gigi Becali, dacă Frosinone nu va retrograda în Serie B

Miliardarul nu a mai luat în considerare cele 600.000 de euro primite de la Al-Fateh pentru Mihai Lixandru. Îl regretă pe Bîrligea pentru că a pierdut un atacant valoros, însă spune că afacerile sunt afaceri.

ADVERTISEMENT

Dacă am dat 2,5-2,7 milioane pe el și iau cinci, am și câștigat cu el zeci de milioane din Europa, de ce să nu-l dau? Ca să-mi mai spăl imaginea, l-am vândut pe Olaru cu trei, pe Bîrligea cu 5, 8 milioane într-un an. Să nu zică lumea că nu mă pricep la fotbal! Am stat și m-am gândit, de ce să fiu eu prost?

Cinci milioane, cu 3, 8, să am bani de cheltuială, nu mai bag mâna în buzunar”, a declarat Becali. Mai mult, latifundiarul din Pipera spune că a refuzat o ofertă de 7 milioane de euro pentru Bîrligea din SUA. „Am avut ofertă de 7 milioane din America, dar nu l-am dat. Acum un an și jumătate, când a dat el golul ăla cu pieptul (n.r. cu Midtjylland, în Europa League)”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de la

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, , însă nu în orice condiții. Pentru început, cei de la Frosinone vor plăti 1,5 milioane de euro pentru împrumutul pe 1 an al jucătorului, însă clauza definitivă de transfer (3,5 milioane de euro) va fi activată doar dacă Frosinone evită retrogradarea.

ADVERTISEMENT

FCSB a plătit 3 milioane de euro pentru a-l transfera pe Bîrligea, iar acum poate să facă profit de cel puțin 2 milioane

Desigur, există varianta ca Frosinone să retrogradeze, dar Bîrligea să facă un sezon de senzație care să-l facă interesant pentru o altă echipă, situație în care tot FCSB ar avea de câștigat. Oricum, Gigi Becali nu se gândește la acest scenariu ghinionist.

ADVERTISEMENT

„Ei dau 1,5 milioane și, dacă nu retrogradează, mai dau 3,5. Eu am prelungit cu Bîrligea oricum pe încă un an. Un fel de împrumut pe 1,5 milioane de euro. Îl vor transfera obligatoriu, dacă rămân în Serie A. Sau dacă nu rămân, să dea banii. Mie îmi convine să iau 1,5 milioane pe un an”, a completat Gigi Becali.

Daniel Bîrligea nu este străin de Italia. În 2016, atacantul ajungea la Palermo, unde evolua pentru echipele U17 și U19. Ulterior, semna la Teramo în Serie C, înainte de a fi remarcat și transferat de CFR Cluj în ianuarie 2022. FCSB a plătit mai apoi 3 milioane de euro celor de la CFR Cluj pentru transferul lui Bîrligea.