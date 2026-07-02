Gigi Becali, ce lovitură! Florinel Coman și Denis Drăguș, transfer la pachet la FCSB. Ar fi zis DA amândoi

ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit că a vorbit atât cu Denis Drăguș, cât și cu Florinel Coman, și ambii și-ar fi dat acordul pentru a veni la FCSB în această vară. Singurul lucru care trebuie rezolvat este ca cei doi să se înțeleagă cu echipele lor, cu care încă mai au contract.

Ce lovitură! Florinel Coman și Denis Drăguș și-ar fi dat acordul pentru transferul la FCSB

Nu mai există loc de îndoială! Gigi Becali a dezvăluit că Florinel Coman și Denis Drăguș, nu se gândesc să ajungă la altă echipă decât la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a explicat că ambii își doresc să îmbrace tricoul roș-albastru, dar nu înainte de

ADVERTISEMENT

„Momentan nimic. Așteaptă de la echipele lor. Ei vor să vină. Trebuie să rezolve cu echipele lor. Eu dacă vreau să iau un jucător, aștept oricât. Jucători vom lua, dacă ei vin, e altceva. Nu rămânem în baza lor”, a declarat Gigi Becali pentru

Ce spunea Gigi Becali despre posibilitatea de a-i aduce pe Coman și Drăguș, chiar după ce s-a înțeles cu Florin Tănase

Deși până acum FCSB a transferat un singur jucător, Ronny Labonne, una dintre mutările importantă ale roș-albaștrilor a fost prelungirea contractului cu Florin Tănase. Mijlocașul de 31 de ani este unul dintre cei mai importanți oameni de la formația patronată de Gigi Becali, mai ales după ce Darius Olaru s-a transferat la Union Saint Gilloise.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri a vorbit cu FANATIK imediat după ce a bătut palma cu „Tase” și a dezvăluit că următoarele ținte sunt Drăguș și Florinel Coman: „Ne-am înțeles așa cum am promis (n.r. – cu Tănase). A semnat pe doi ani cu FCSB și rămâne împreună cu noi. Nu avea cum să plece și să mă lase singur pentru că știe cât țin la el. Urmează Drăguș sau Coman sau amândoi. Cum vrea Dumnezeu”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.