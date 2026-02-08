Sport

Gigi Becali cere măsuri șocante după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Cordea și Bergodi, suspendați un an!”

Gigi Becali a oferit prima reacție după conflictul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea de la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj, scor 3-2.
Iulian Stoica
08.02.2026 | 22:38
Gigi Becali cere masuri socante dupa scandalul de la CFR Cluj U Cluj 32 Cordea si Bergodi suspendati un an
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali cere sancțiuni fără precedent după scandalul dintre Bergodi și Cordea. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

CFR Cluj s-a impus în fața lui U Cluj, scor 3-2, în etapa a 26-a din SuperLiga. La scurt timp după fluierul final, Cristiano Bergodi a sărit, în urma unor înjurături, la gâtul lui Andrei Cordea. La o zi distanță după evenimentele reprobabile din Gruia, Gigi Becali cere sancțiuni dure pentru protagoniștii scandalului.

Gigi Becali cere măsuri șocante după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj 3-2

Cristiano Bergodi a fost protagonist în scandalul de la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj, scor 3-2. Antrenor italian, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, a fost afectat de faptul că Andrei Cordea, deși acesta a negat, l-ar fi înjurat de mamă.

ADVERTISEMENT

La o zi distanță, Gigi Becali a transmis că cei doi ar trebui să fie suspendați preț de un an. Patronul FCSB susține că sancțiunile ar trebui să fie drastice, pentru ca astfel de lucruri să nu se mai producă în SuperLiga.

„Înjuri, suspendare! Nu a fost bine ce a făcut Bergodi. Bine, nici Pancu, pe care îl respect, nu a făcut bine. Bă, vorbești de disperare! Ești antrenor, nu vorbi de țară. E antrenor, ce dacă e străin? Nimeni nu trebuie să facă, chiar dacă Bergodi e străin.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

Ce bărbat e Cordea, el nu l-a înjurat pe Bergodi, ci pe Nistor! Am leșinat de râs! Mai și declari ce ai făcut. Ești bărbat, dar înjuri? Care e bărbăția că nu l-ai înjurat pe Bergodi, ci pe cei de pe bancă.

ADVERTISEMENT
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce...
Digisport.ro
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”

Dacă se mai întâmplă așa, trebuie să fie sancțiuni drastice. E bine că se întâmplă, există sancțiuni după astea. Fiind sancțiuni mari, nu se va mai întâmpla după asta. Să îi suspende un an, nu știu. Să stea 7 etape, pentru că ai arătat tu, Cordea, că ești bărbat și înjuri”, a declarat Gigi Becali, conform Prima Sport.

Gigi Becali aplaudă decizia luată de U Cluj

În continuare, patronul FCSB a aplaudat decizia U Cluj de a-l păstra, în ciuda evenimentelor reprobabile, pe Cristiano Bergodi. Gigi Becali a expus că l-ar fi păstrat, dacă s-ar fi întâmplat incidentul la echipa lui, pe antrenorul italian, însă ar fi dorit ca acesta să primească o sancțiune importantă.

ADVERTISEMENT

„Eu așa le-am spus și lui Tănase și Bîrligea, să nu înjuri arbitrii. Ori jucăm fotbal, ori ce facem? Bergodi nu avea voie să facă așa niciodată! Am înțeles că l-a înjurat pe Bergodi de maică-sa. Cordea, așa a zis el, că a arătat cu degetul către bancă și a înjurat, dar nu către Bergodi.

Pe Cordea să îl suspende 5 etape, iar pe Bergodi să îl suspende un an! E mai grav ca antrenor să faci așa ceva. Cum să îl strângi pe gât, cum vine asta? Dacă nu, hai să îi batem pe arbitrii, să sărim la ei. Antrenorii să bată jucătorii… Glumesc, asta e părerea mea.

Nu l-aș fi demis pe Bergodi, trebuie să fii aproape de angajatul tău. Dacă eram eu, ceream sancțiune pentru el, dar eram alături de el, îi dădeam salariul în continuare. Îl apăram ținându-l la echipă! Bravo celor de la Cluj”, a conchis Gigi Becali.

Lindsey Vonn, accidentare „horror” la Jocurile Olimpice de iarnă! Care este starea de...
Fanatik
Lindsey Vonn, accidentare „horror” la Jocurile Olimpice de iarnă! Care este starea de sănătate a schioarei americane. Update
Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter la 8 puncte în fruntea...
Fanatik
Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter la 8 puncte în fruntea clasamentului din Serie A: ”Nu suntem perfecți, dar știm ce vrem să fim”
SuperLiga, live blog etapa 26. Oțelul Galați – FCSB 1-4. Campioana învinge categoric...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 26. Oțelul Galați – FCSB 1-4. Campioana învinge categoric și face un pas important către play-off. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa...
iamsport.ro
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa «fake» a lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!