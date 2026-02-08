Gigi Becali cere măsuri șocante după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Cordea și Bergodi, suspendați un an!”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj s-a impus în fața lui U Cluj, scor 3-2, în etapa a 26-a din SuperLiga. La scurt timp după fluierul final, Cristiano Bergodi a sărit, în urma unor înjurături, la gâtul lui Andrei Cordea. La o zi distanță după evenimentele reprobabile din Gruia, Gigi Becali cere sancțiuni dure pentru protagoniștii scandalului.

Gigi Becali cere măsuri șocante după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj 3-2

Cristiano Bergodi a fost protagonist în scandalul de la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj, scor 3-2.

La o zi distanță, Gigi Becali a transmis că cei doi ar trebui să fie suspendați preț de un an. Patronul FCSB susține că sancțiunile ar trebui să fie drastice, pentru ca astfel de lucruri să nu se mai producă în SuperLiga.

„Înjuri, suspendare! Nu a fost bine ce a făcut Bergodi. Bine, nici Pancu, pe care îl respect, nu a făcut bine. Bă, vorbești de disperare! Ești antrenor, nu vorbi de țară. E antrenor, ce dacă e străin? Nimeni nu trebuie să facă, chiar dacă Bergodi e străin.

Ce bărbat e Cordea, el nu l-a înjurat pe Bergodi, ci pe Nistor! Am leșinat de râs! Mai și declari ce ai făcut. Ești bărbat, dar înjuri? Care e bărbăția că nu l-ai înjurat pe Bergodi, ci pe cei de pe bancă.

Dacă se mai întâmplă așa, trebuie să fie sancțiuni drastice. E bine că se întâmplă, există sancțiuni după astea. Fiind sancțiuni mari, nu se va mai întâmpla după asta. Să îi suspende un an, nu știu. Să stea 7 etape, pentru că ai arătat tu, Cordea, că ești bărbat și înjuri”, a declarat Gigi Becali, conform .

Gigi Becali aplaudă decizia luată de U Cluj

În continuare, patronul FCSB a aplaudat . Gigi Becali a expus că l-ar fi păstrat, dacă s-ar fi întâmplat incidentul la echipa lui, pe antrenorul italian, însă ar fi dorit ca acesta să primească o sancțiune importantă.

„Eu așa le-am spus și lui Tănase și Bîrligea, să nu înjuri arbitrii. Ori jucăm fotbal, ori ce facem? Bergodi nu avea voie să facă așa niciodată! Am înțeles că l-a înjurat pe Bergodi de maică-sa. Cordea, așa a zis el, că a arătat cu degetul către bancă și a înjurat, dar nu către Bergodi.

Pe Cordea să îl suspende 5 etape, iar pe Bergodi să îl suspende un an! E mai grav ca antrenor să faci așa ceva. Cum să îl strângi pe gât, cum vine asta? Dacă nu, hai să îi batem pe arbitrii, să sărim la ei. Antrenorii să bată jucătorii… Glumesc, asta e părerea mea.

Nu l-aș fi demis pe Bergodi, trebuie să fii aproape de angajatul tău. Dacă eram eu, ceream sancțiune pentru el, dar eram alături de el, îi dădeam salariul în continuare. Îl apăram ținându-l la echipă! Bravo celor de la Cluj”, a conchis Gigi Becali.