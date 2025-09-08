Sport

Gigi Becali, certat în direct de Ilie Dumitrescu: „Cum să faci, mă, așa ceva?”

Ilie Dumitrescu a criticat public o decizie luată recent de patronul FCSB-ului, Gigi Becali. Ce l-a deranjat pe fostul mare internațional.
Bogdan Mariș
08.09.2025 | 22:00
Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Gigi Becali. FOTO: colaj Fanatik

Gigi Becali și-a exprimat clar dorința de a-l transfera pe atacantul lui CFR Cluj, Louis Munteanu, confirmând la emisiunea FANATIK SUPERLIGA și suma pe care ar fi dispus să o achite în schimbul fotbalistului. Afirmațiile omului de afaceri nu au fost pe placul lui Ilie Dumitrescu, care a oferit o replică dură.

Ilie Dumitrescu, replică dură pentru Gigi Becali! De la ce a pornit totul

Fostul mare fotbalist e de părere că Gigi Becali nu ar trebui să vorbească public despre un posibil transfer al lui Louis Munteanu, deoarece patronul FCSB-ului îl nedreptățește în acest fel pe Daniel Bîrligea, titularul actual al postului de atacant. „Eram acasă, că îi spuneam lui Gigi în direct asta.

Bîrligea ți-a câștigat calificarea, a făcut cel mai bun meci al lui la FCSB, și tu vorbești de transferul lui Louis Munteanu. Cum să faci, mă, așa ceva? Cum să vorbești despre asta?”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport. Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a vorbit recent despre revenirea lui Daniel Bîrligea pe gazon.

Afectat de accidentări în acest start de sezon, Daniel Bîrligea a evoluat în 9 partide pentru FCSB, marcând 4 goluri, 3 dintre ele în preliminariile Europa League. În meciul tur contra lui Aberdeen din play-off (2-2), atacantul a deschis scorul, după care i-a pasat decisiv lui Darius Olaru la a doua reușită a campioanei României.

Ce a declarat Gigi Becali despre transferul lui Louis Munteanu

Gigi Becali a afirmat că oferta sa pentru Louis Munteanu rămâne valabilă și în continuare, însă patronul FCSB-ului a declarat că nu va oferi mai mult de 4.5 milioane de euro în schimbul fotbalistului. „Louis Munteanu, rămâne oferta valabilă oricât timp este el fotbalist, bine, doi, trei ani, că dacă mai îmbătrânește…

Mi-a dat cineva, un prieten… ‘Băi, Gigi, dacă îi dai 6 milioane, ți-l dă’. Păi ce, bă, am înnebunit de cap? Toți banii de la Europa îi dau lui Neluțu?”, a afirmat Gigi Becali pentru sursa menționată. În sezonul precedent, Louis Munteanu a înscris 19 goluri în Superligă, fiind golgheterul campionatului.

