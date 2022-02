Pe ce a cheltuit Gigi Becali mai mult decât în campania de transferuri a FCSB: “Săptămâna trecută am dat 450.000 de euro”

FANATIK a realizat , Athosul lui Gigi Becali și locul „secret” vrea să se retragă la bătrânețe.

Patronul FCSB a explicat în cadrul emisiunii „Valoarea Faptei” de la Trinitas TV de ce nu mai este interesat de fotbal și că își dorește să retragă cândva la Comanca.

Gigi Becali nu a mai investește bani la FCSB, dar în ultima săptămână a trimis în Uganda, Congo, Rwanda și Burundi peste 400.000 de euro pentru copiii orfani și construcția de biserici creștine.

Gigi Becali nu se mai gândește deloc la fotbal: „Visul meu să fiu cu Hristos!”

Gigi Becali nu dorește să mai fie atras de lucruri trecătoare, iar fotbalul este unul dintre lucrurile care nu mai au deloc aceeași importanță pentru patronul FCSB: „Timpul nu este timp. Am văzut la episcop la voi la Trinitas. Pentru că tot ce nu rămâne nu este! Bogățiile mele, am făcut fotbal, toate… Nu este timp! Orice timp care nu e întru Hristos nu este timp! Toate sunt deșertăciuni!”, a declarat Gigi Becali la „Valoarea Faptei”.

Patronul FCSB a ajuns la concluzia că celebritatea și fotbalul nu i-au adus nimic bun și putea să sfârșească rău din cauza fotbalului: „Acum mi-am dat seama. Ce-am câștigat, mă? Am avut celebritate. Dac-o țineam în celebritate poate făceam vreun infarct la meciuri. Acuma mă uit la meciuri și zic hai să vedem cine bagă mingea în poartă!”

Omul de afaceri a explicat că va veni momentul în care va renunța la toate afacerile, inclusiv la echipa de fotbal:„Sunt conștient că e idolatrie, dar am o afacere. Zic lasă să o țin. În momentul în care voi ajunge ceea ce-mi doresc să fiu nu vor mai fi! Dar acum există și bucurii trecătoare, pentru că încă sunt în slava deșartă și eu!”.

Gigi Becali în campania de transferuri din iarnă, însă a trimis în Africa într-o săptămână nu mai puțin de 450.000 de euro: „Ce fac cu palatul ăsta plin cu aur? Mort, în coșcgiuc, la revedere! Tot ce nu rămâne e slavă deșarte! Acum o săptămână am dat 450.000 de euro. 200.000 în Uganda, 150.000 Congo, 100.000 Rwanda și Burundi! Fac biserici ortodoxe acolo. Botează copii. Fac misiune creștină”.

Gigi Becali a confirmat că vrea să retragă la Mânăstirea Comanca: „Visul meu e să stau lângă tronul Domnului și să fiu cu Hristos”

Gigi Becali a vorbit și despre cumva va arăta complexul monahal de la Comana: „Cel mai mult pe care îl iubesc din toată inima, din tot sufletul, cu toată puterea și din tot cugetul e Botezătorul pentru că m-am născut în aceeași zi cu el, pe 24. De-aia și mânăstirea pe care o fac acolo la Comanca se numește Sfântul Ioan Botezătorul. Fac mai multe biserici în mânăstire. Una se numește „Ioan Gură de Aur”. Vreau să fac oraș călugăresc, cu mai multe. Și acolo nu au voie femei să intre deloc! După care fac și una de măicuțe și unde bărbații nu au voie să intre!”.

Gigi Becali a confirmat că își dorește să lase deoparte lucrurile lumești să se retragă în complexul monahal izolat pe care îl construiește la 200 de kilometri de București: „(n.r. Este adevărat că acolo vreți să vă retrageți la un moment dat?) Visul meu v-am spus care este! Voi deduceți, că se supără familia! Visul meu e să stau lângă tronul Domnului și să fiu cu Hristos.

Dar Hristos spune: „Cel ce iubește pe tatăl lui, pe mama lui sau pe copiii lui mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine! Dacă vrei să fii slujitorul și ostașul lui Hristos, lasă toate și urmează lui!” Cred că v-am răspuns la întrebare. Visul meu e să fiu cu Hristos”.

Becali a explicat și de ce a refuzat să meargă la botezul fiicei Mariei Iordănescu: „Băi, tată, unde să ieși? La distracție, la restaurant? Păi dacă eu la botez nu am stat?! Am botezat nepoata. Am fost la biserică și le-am zis: „Bă, nu vă supărați, la revedere! Eu nu mai merg! Nu mai pot să suport muzica! Nici populară!”.

Gigi Becali și-a descoperit credința în pușcărie: „Dumnezeu m-a trimis la închisoare ca să mă mântuiesc!”

„L-am descoperit cu adevărat pe Dumnezeu când am fost în pușcărie. Am luat cu mine o icoană cu Hristos răstignit. Dumnezeu m-a trimis la pușcărie ca să mă mântuiesc. Cântam noaptea Prohodul Maicii Domnului. Numai putea să doarmă noaptea, se plângeau de mine. Eu cântam și țipam tare! Auzea toată pușcăria! Din toată inima mea țipam! Așa l-am dobândit pe Hristos și credința și darul lacrimilor.

Făceam rugăciune noaptea și se supărau ăia pe-acolo! Cântam încontinuu și nu îi lăsam să doarmă. Cântam din Psalmi și plângeam! De ce m-au băgat la pușcărie? Au spus că m-am îmbogățit 850.000 de euro. Și le-am zis: „Poftim: 30 de milioane donație! Cât de hoț sunt dacă fac 30 de milioane cadou?”, a mai mărturisit Gigi Becali.