ADVERTISEMENT

Gigi Becali a fost chemat la Comisia de Disciplină după declarațiile făcute la adresa arbitrului Istvan Kovacs, în urma derby-ului Dinamo – FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit, în exclusivitate la „MM la FANATIK”, că patronul FCSB va fi reprezentat, cel mai probabil, de un avocat și a criticat faptul că oamenii din arbitraj nu sunt chemați la Comisii după prestațiile care dezavantajează echipa.

Gigi Becali, chemat la Comisii după declarațiile despre Istvan Kovacs

Mihai Stoica a confirmat informația și a precizat că Gigi Becali a fost chemat la Comisie ca urmare a . Patronul FCSB îl atacase dur pe Istvan Kovacs după prestația din derby, inclusiv cu Oficialul FCSB nu a precizat ce sancțiune riscă Gigi Becali, însă a anunțat că acesta va fi, cel mai probabil, reprezentat de un avocat.

ADVERTISEMENT

„Viața merge înainte, dar noi rămânem cu lipsă de respect. În schimb, Gigi a fost chemat la Comisii în urma declarațiilor pe care le-a făcut. Noi nu putem chema pe nimeni la Comisii în urma prestațiilor pe care le au unii, care ne dezavantajează.

Da, l-au chemat, pentru declarații. Nu știu dacă l-a făcut…(n.r – nebun), eu am fost atent la nuanțe. O să fie reprezentat de avocat probabil, dar nu asta e problema… Nu au ieșit să ne dea explicații, cum nu o fac niciodată“, a declarat Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat după Dinamo – FCSB și de unde a pornit atacul lui Becali la Kovacs

Dinamo a învins de curând rivala FCSB cu 2-1, după un derby cu un arbitraj dubios al lui Istvan Kovacs, cu multe cartonașe galbene, roșii, lovituri de la 11 metri și faze întoarse la VAR. Imediat după finalul meciului dintre Dinamo și FCSB, încheiat cu victoria cu 2-1 a „câinilor“, Gigi Becali a comentat înfrângerea. L-a taxat din prima clipă pe Istvan Kovacs și nu s-a ferit de cuvinte dure. Patronul celor de la FCSB i-a recomandat lui Istvan Kovacs să meargă la psihiatru pentru că-l bănuiește că ar avea „demență”.

ADVERTISEMENT

„Felicit echipa mea că a muncit. Asta este, ce să facem. I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice. Poate s-ar putea să aibă vreo demență sau ceva. Eu așa recomand, cum să dai roșu aiurea. Eu merg în zona aia, că nu ai cum să dai roșu. Apoi dai 11 metri la mișto pentru Dinamo. Pe Târnovanu n-ai nicio treabă. Asta e părerea mea. Mai bine să facă acuma, că e tânăr. Spre bătrânețe…Trebuie control de demență”, răbufnise atunci Gigi Becali, în direct la Prima Sport. De asemenea, patronul celor de la FCSB l-a acuzat pe arbitrul responsabil VAR, George Găman, că „ar fi Craiova”, adică fan al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Patronul celor de la FCSB nu a reușit să treacă peste supărare nici după 10 minute după ce a intrat în direct, insistând din nou că arbitrul partidei Dinamo – FCSB are nevoie de un control psihiatric. Mai mult, Becali vrea să facă solicitare oficială ca arbitrul să fie trimis la psihiatru.

„Să facă la Federație, la CCA, să cerem control medical și apoi să ne dea nouă. Să ne arbitreze oameni la minte stabili mental. Cunosc eu un medic, aici la mine la clinică. Poate să facă control”, a completat, supărat, Becali.

ADVERTISEMENT