Gigi Becali a explicat strategia FCSB-ului: „Keșeru nu avea ce să joace cu Clinceni. I-am spus că vreau să iau bani pe tineri!”

Patronul FCSB-ului i-a transmis atacantului că el se orientează spre jucătorii tineri pentru a-i vinde și pentru a face bani de pe urma lor, mai ales dacă echipa nu va lua campionatul.

Atacantul i-a explicat patronului „roș-albaștrilor” ce își dorește să facă în continuare, și anume să mai joace încă doi ani fotbal la un nivel înalt, însă Gigi Becali i-a spus că nu crede că va mai putea continua.

Gigi Becali a confirmat și FANATIK, în privința transferului unui nou fundaș dreapta.

Gigi Becali a explicat strategia FCSB-ului și ce a discutat cu Claudiu Keșeru

Gigi Becali a și a povestit discuția pe care a avut-o cu Claudiu Keșeru, care este nemulțumit pentru că nu joacă mai mult în echipa vicecampioanei României:

„Am vorbit cu Keșeru și i-am zis să-mi explice ce îmi transmite la final. Eu i-am spus că sunt mulțumit de relația cu el și că mi-a adus bani în cont. Ce vrei tu acum, ți-am dat salariu? Îți dau salariu lună de lună? Și ce vrei de la mine, să joci titular? Nu se poate.

I-am spus că l-am dat pe Budescu și scap și de Keșeru, mă refer la salariul de 16.000 de euro. Nu mai știm ce sunt ăia bani? Nu sunt zgârcit, dar știu ce înseamnă noțiunea de 10.000 de euro”.

„El mi-a spus că vrea să mai joace doi-trei ani, dar i-am zis că nu cred că mai poate să joace la un nivel înalt așa.

Eu am spus că vreau să fie Șerban pe bancă, are 21 de ani, am vorbit și cu MM și i-am spus că îl văd să ajungă mare jucător.

Eu cred că va ajunge mare fotbalist pentru că nu are emoții, iese cu mingea la picior, nu trimite mingea aiurea. Eu și-așa am spus că nu e nevoie de Keșeru la meciul ăsta, ce să caute el aici?”, a continuat Gigi Becali.

„M-am despărțit prieten cu Keșeru! Vreau să văd mai mulți tineri”

și a spus că își dorește mai mulți tineri în echipa de start, pentru a-i putea vinde ulterior, în cazul în care echipa nu câștigă campionatul, ceea ce înseamnă că nu va participa în preliminariile Champions League:

„Eu am vrut să văd mai mulți copii. L-am luat pe Burlacu, nu l-am văzut niciodată. Eu zic că la anul ne vom baza pe el, are calitate.

M-am despărțit prieten cu Keșeru. Te-am înjurat vreodată, nu ți-am dat banii? Mi-a spus că are banii în cont că nu-l interesează banii, vrea să joace.

De ce vorbesc eu de bani, că toată lumea se învârte în jurul banilor. I-am spus că eu vreau să joace Ianis, că vreau să iau bani pe el”.

Patronul „roș-albaștrilor” a continuat și a vorbit și despre șansele la titlu: „Dacă noi luam campionatul, jucam cu el, dacă nu sunt sigur de campionat, i-am spus că vreau să iau bani pe tineri.

Încă cred că luăm campionatul, dar nu sunt sigur. Dacă luăm campionatul, sunt sigur de un Europa League, pentru că joci numai cu campioane din țări mai slabe”.

„Dar dacă nu iei campionatul, te gândești la Ianis, la Tavi Popescu. E greu dacă nu iei campionatul.

Eu cred că noi nu vom mai pierde niciun punct până la final. Eu vreau să intrăm noi în avantaj. Eu zic să piardă CFR opt puncte și noi să trecem cu două puncte peste”, a spus Gigi Becali, la TV .