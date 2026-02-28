Sport

Gigi Becali, comparație inedită între FCSB și Dinamo: „Ei valorează 10 milioane de euro!”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a fost ferm în ceea ce privește diferența dintre echipa sa și cei de la Dinamo, marea rivală din SuperLiga cu care se luptă de mulți ani.
Alex Bodnariu, Mihai Alecu
28.02.2026 | 07:30
Gigi Becali a dezvăluit diferența dintre FCSB și Dinamo
Patronul de la FCSB este recunoscut ca fiind un om care spune lucrurilor pe nume, iar de această dată a făcut o comparație între formația sa și cei de la Dinamo, echipă care valorează mult mai puțin pentru că nu joacă în cupele europene, crede omul de afaceri.

Gigi Becali a dezvăluit cât valorează FCSB în opinia sa: „Este o afacere!”

Gigi Becali spune că FCSB ar costa, dacă ar fi o tranzacție, 200 de milioane de euro, asta pentru că a făcut coeficient și are șanse astfel să fie an de an prezentă în cupele europene.

„Voi să știți un lucru: coeficientul pe care l-am făcut în acești doi ani valorează 100 de milioane. El poate produce bani. Cum să nu mă mai intereseze? Pierd un an, dar nu pierd coeficientul, pentru că era din urmă. Coeficientul bun rămâne. Eu nu pierd nimic. Pot să fac coeficient și în Conference. Cum să renunț la zeci de milioane pentru o supărare? Nu mă supăr ca măgarul pătat. La ora asta, mai mult valorează coeficientul decât clubul.

Orice afacere care produce bani, automat, costă bani. Banii în fotbal vin din Europa. Ca să poți câștiga bani din Europa, trebuie să ai un coeficient bun, ca să fii cap de serie. Așa iei bani. Coeficientul pe care îl avem acum ne dă posibilitatea să fim cap de serie și în play-off-ul Champions League. 

Este o afacere. Îți permite accesul la bani mulți de la UEFA. Dacă vrei să cumperi Rapid, cum să dai mult, dacă nu are coeficient? Eu, pe FCSB, pot să cer 200 de milioane. Am coeficientul. Poți lua bani. Poți lua 100 de milioane în doi ani. Eu nu vând niciodată echipa. Eu trebuie să ridic valoarea patrimoniului meu. Pentru asta mă consum eu”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali, comparație între FCSB și Dinamo: „Valorează 10 milioane de euro”

Omul de afaceri spune că marea rivală, Dinamo, valorează acum 10 milioane de euro, și anunță că nu se gândește să plece de la FCSB indiferent dacă primește oferte sau nu.

„Valoarea europeană a echipei este de 200 de milioane de euro. Eu nu o dau 100%, dar aceasta este valoarea. Dacă bag 30 de milioane, mă duc în Liga Campionilor. Uite la Bodo/Glimt. Au bătut Inter și pe Manchester. FCSB valorează 200 de milioane, iar Dinamo, acum, valorează 10 milioane. Participările și victoriile în Europa atrag și suporteri. Pe aceia nu îi mai ia nimeni, în viața vieților lor. Copiii au crescut cu Becali. Poți să le spui orice hotărâre judecătorească, ei rămân cu Becali. Nu știu de Steaua.

Există pe pământul acesta om care nu greșește? Mourinho, Guardiola, cei mari? La fotbal… Îl vezi pe Politic, mamă, ce jucător era la Dinamo. Îl iau eu și uite ce face… De unde să știu? Asta e intuiția mea. Ei măsoară în parametri. Eu nu mă uit la parametri. Așa ar trebui și eu să fac. Îi zic lui MM: „Uită-te câte dueluri câștigă ăla”, a mai spus Gigi Becali la Digi Sport.

