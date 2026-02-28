Gigi Becali, comparație uluitoare cu Donald Trump la scurt timp după atacul din Iran: ”Eu sunt singurul care am câștigat toate bătăliile!””

ADVERTISEMENT

Cunoscut pentru stilul său războinic, Gigi Becali pare să fi conștientizat faptul că FCSB nu va mai ajunge în play-off decât printr-o minune. Dar chiar și așa, el s-a comparat cu președintele american Donald Trump.

Motivul pentru care Gigi Becali s-a comparat cu Donald Trump

Imediat după ce CFR Cluj a învins pe terenul Farului, scor 2-1, în etapa a 29-a a SuperLigii, și și-a asigurat locul în play-off, Gigi Becali a ieșit public și a încercat să atenueze din dezastru în cazul în care FCSB nu ar termina între primele 6 la finalul sezonului regulat.

”Trump e cel mai puternic, dar dacă mai pierde o luptă, într-o țară prin Orientul Mijlociu, e vreo problemă? Eu sunt singurul care am câștigat toate bătăliile. Unii ba au retrogradat, ba insolvență, ba au dispărut.

Altul nu este ca mine la fotbal, împărat. Pentru mine vorbesc faptele. Uitați-vă voi, toți patronii din fotbal, de acum 25 de ani, mai este vreunul?”, a declarat Becali, la .

Trump a pornit războiul în Iran

Discursul patronului de la FCSB a venit în ziua în care Donald Trump a dat undă verde pentru ca . În primele ore ale dimineții, mai multe explozii au avut loc în capitala Teheran.

Liderul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac israelian asupra reședinței sale. Corpul neînsuflețit al ayatollahului a fost găsit sub dărâmături. De asemenea, alți importanți lideri politici și militari iranieni și-au pierdut viața după aceste atacuri.

Singura variantă ca FCSB să ajungă în play-off

după succesul obținut de CFR Cluj la Ovidiu. Pentru acest loc se mai luptă FC Argeș. FCSB și UTA, acestea din urmă având meci direct la Arad.

Chiar dacă vor obține două victorii în acest final de sezon regulat, ”roș-albaștrii” nu au siguranța că vor prinde Top 6. Și asta deoarece piteștenii mai au nevoie de 3 puncte din partidele cu Dinamo și Unirea Slobozia pentru a-și securiza poziția în play-off.

Becali, decizie radicală în finalul sezonului regulat

Dezamăgit după ce , Gigi Becali a amenințat că , cu UTA în deplasare și cu U Cluj acasă, dacă FC Argeș va învinge Dinamo și echipa sa nu va mai avea nicio șansă la play-off.

”Dacă nu vom mai avea nicio șansă, nu ne vom prezenta în ultimele două meciuri. L-am sunat pe Argăseală să vedem ce alte consecințe sunt. Trebuie să tragă cineva un semnal de alarmă.

Îl ține de tricou până în răsucește. El nu putea să se răsucească în aer, nu e gimnast. Dacă nici aici nu vezi și nu vrei să dai, atunci ce se întâmplă? Pot spune și eu că e altceva aici. Dacă mergea la monitorul VAR, Florin Andrei vedea! A fost în neregulă ceva cu cei de la VAR

Cel mai deștept a fost Zicu când a zis că Farul e o victimă colaterală. Noi suntem cei vizați principal. Pentru astea două faze, nu ne mai prezentăm două meciuri. Două faze, două meciuri nejucate. Ca să vedem ce face Liga, ce face Burleanu, ce face Vassaras”, a spus Becali.