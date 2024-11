În 2006, “roș-albaștrii” au ajuns în semifinalele Cupei UEFA, acolo unde au întâlnit-o pe Middlesbrough, scor 3-4 la general. Gigi Becali și-a adus aminte de acel episod și a comparat echipa de atunci cu cea de acum a FCSB-ului.

Gigi Becali, comparație uluitoare cu generația care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA în 2006! “Antrenorul de acum e mai bun decât cel de atunci”

. După , Gigi Becali și-a adus aminte de generația care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA în 2006.

Patronul “roș-albaștrilor” a comparat echipa de acum 18 ani cu cea din prezent și a numit cele două diferențe între cele două formații. Așadar, antrenorul actual, Elias Charalambous, este mai bun decât cel de atunci, Cosmin Olăroiu.

Totodată, latifundiarul din Pipera susține și faptul că echipa de acum este una mai bună decât cea din trecut. Cât despre victoria din Europa League, concluzia lui Gigi Becali este că s-a impus formația cu jucătorii mai valoroși.

“Echipa de acum e mai bună decât cea din 2006. E mai bun și antrenorul. E mai specializat antrenorul. Concluzia mea la fotbal e că dacă ai jucători valoroși, mingea e la tine”, a declarat Gigi Becali la .

“Putem să câștigăm toate meciurile”

În urma victoriei cu Midtjylland 2-0, Gigi Becali a anunțat și faptul că FCSB are în plan să câștige toate meciurile rămase din Europa League și crede în șansele echipei sale de a face asta.

“Marea bucurie e că facem o evaluare a echipei. Danezii n-au avut nicio ocazie clară de a marca. Am câștigat meciul la pas, am jucat ca o echipă mare, am pasat, am avut posesia și am avut încă o ocazie clară de a marca prin Bîrligea. Am câștigat în stil de echipă mare!

Acum noi putem să avem pretenții să câștigăm toate meciurile. Toate! Avem tăria și valoarea pentru a câștiga toate meciurile.

Eu spun că noi putem avea pretenția de a câștiga toate meciurile. Putem câștiga și cu Hoffenheim, și cu Olympiacos, cu toate…

Midtjylland nu era o echipă care să domine. Tehnic n-am văzut nicio combinație. Noi am fost mai tehnici. Ne-am distrat cu ei spre final. Din minutul 75-80 ne-am distrat cu ei. În ultimele 15 minute ne-am distrat!”, a mai spus patronul lui FCSB, conform sursei citate.