Florinel Coman, transfer bombă la FCSB?! Gigi Becali confirmă: „Am vorbit cu el!”. Exclusiv

FANATIK a dezvăluit că FCSB încearcă transferul lui Florinel Coman. Gigi Becali a confirmat interesul peste atacant şi a dezvăluit propunerea pe care i-a făcut-o.
Marian Popovici
16.08.2025 | 15:25
Gigi Becali confirmă dezvăluirile Fanatik: "Am vorbit cu Florinel Coman!". Sursa: colaj Fanatik

FCSB încearcă marea lovitură şi speră să îl transfere în această vară pe Florinel Coman. Atacantul a fost decisiv în câştigarea titlului de către roş-albaştri în sezonul 2023-2024, iar apoi a fost vândut în Qatar la Al Gharafa pentru 5,25 de milioane de euro.

Gigi Becali confirmă dezvăluirile FANATIK: „Am vorbit cu Florinel Coman!”

FANATIK a dezvăluit că FCSB speră să îl convingă pe Florinel Coman să se întoarcă în această vară, Gigi Becali fiind gata să îi plătească o parte din salariul uriaş, de două milioane de euro pe sezon, cât câştigă în Qatar.

Gigi Becali a confirmat dezvăluirile FANATIK şi a declarat că i-a făcut o propunere lui Florinel Coman, care ar putea să se întoarcă în această vară la FCSB dacă va renunţa la o parte din bani:

„Am vorbit cu Florinel Coman. El până în 2027 mai are de încasat 4 milioane de euro de acolo. Dacă cei de acolo sunt dispuşi să îi plătească o parte din salariu, putem discuta.

Vă spun ce propunere i-am făcut. Dacă vine la noi, el poate câştiga anul ăsta 6-700.000 de euro dacă jucăm în Europa League, cu tot cu bonusuri. La anul, dacă jucăm Champions League, poate lua un milion de euro.

V-am spus, dacă ne calificăm. A rămas să mai discutăm şi o să îl mai sun. Dar aici trebuie să vedem cât îi plătesc arabii din salariu. E posibil să se facă, da. Dar rămâne de văzut”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

Coman, situaţie dificilă la Al Gharafa! Out din lot

Florinel Coman este într-o situaţie dificilă la Al Gharafa. Atacantul a fost lăsat în afara lotului înainte de prima etapă din Qatar, dar nu are niciun gând să renunţe la contractul uriaş de două milioane de euro, care e valabil până în iunie 2027.

Al Gharafa îl lasă liber pe Coman la orice echipă dispusă să susţină jumătate din salariul său, adică un milion de euro pe an. De transferul atacantului se interesează şi Universitatea Craiova, dar rămâne de văzut dacă Mihai Rotaru este dispus la un asemenea efort financiar.

  • 5.000.000 de euro e cota de piaţă a atacantului 
  • 2027 este anul în care îi expiră contractul lui Coman cu arabii
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
