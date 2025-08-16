Florinel Coman, transfer bombă la FCSB?! Gigi Becali confirmă: „Am vorbit cu el!”. Exclusiv

FCSB încearcă marea lovitură şi speră să îl transfere în această vară pe Florinel Coman. Atacantul a fost decisiv în câştigarea titlului de către roş-albaştri în sezonul 2023-2024, iar apoi a fost vândut în Qatar la Al Gharafa pentru 5,25 de milioane de euro.

Gigi Becali confirmă dezvăluirile FANATIK : „Am vorbit cu Florinel Coman!”

FANATIK , Gigi Becali fiind gata să îi plătească o parte din salariul uriaş, de două milioane de euro pe sezon, cât câştigă în Qatar.

Gigi Becali a confirmat dezvăluirile FANATIK şi a declarat că i-a făcut o propunere lui Florinel Coman, care ar putea să se întoarcă în această vară la FCSB dacă va renunţa la o parte din bani:

„Am vorbit cu Florinel Coman. El până în 2027 mai are de încasat 4 milioane de euro de acolo. Dacă cei de acolo sunt dispuşi să îi plătească o parte din salariu, putem discuta.

Vă spun ce propunere i-am făcut. Dacă vine la noi, el poate câştiga anul ăsta 6-700.000 de euro dacă jucăm în Europa League, cu tot cu bonusuri. La anul, dacă jucăm Champions League, poate lua un milion de euro.

V-am spus, dacă ne calificăm. A rămas să mai discutăm şi o să îl mai sun. Dar aici trebuie să vedem cât îi plătesc arabii din salariu. E posibil să se facă, da. Dar rămâne de văzut”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

Coman, situaţie dificilă la Al Gharafa! Out din lot

. Atacantul a fost lăsat în afara lotului înainte de prima etapă din Qatar, dar nu are niciun gând să renunţe la contractul uriaş de două milioane de euro, care e valabil până în iunie 2027.

Al Gharafa îl lasă liber pe Coman la orice echipă dispusă să susţină jumătate din salariul său, adică un milion de euro pe an. De transferul atacantului se interesează şi Universitatea Craiova, dar rămâne de văzut dacă Mihai Rotaru este dispus la un asemenea efort financiar.