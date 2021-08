Gigi Becali confirmă dezvăluirile Fanatik despre portarul Andrei Vlad. “Eu sunt vinovat. Totul are o limită”

FANATIK că Andrei Vlad nu vrea să plece la U Craiova, echipă de unde FCSB l-a transferat în 2017. Gigi Becali i-a transmis că nu va mai juca deloc dacă nu va accepta transferul şi a anunţat că portarul este deja istorie pentru vicecampioana României.

Gigi Becali confirmă dezvăluirile Fanatik despre portarul Andrei Vlad: “Nu mă interesează ce face”

Soarta lui Andrei Vlad la FCSB a fost pecetluită de Gigi Becali, după ce portarul a gafat decisiv la primul gol marcat de Şahtior Karagandy şi a deschis drumul calificării pentru kazahi.

“Nu mă interesează ce face Vlad ăsta. Dacă face figuri și nu înțelege cu vorba bună e treaba lui, dar la noi el este deja istorie. Dacă nici eu nu l-am susținut și nu am tras pentru binele lui, atunci cine? I-am spus clar lui Meme că am luat o decizie față de el, iar la noi Straton o să fie numărul unu. Îl am și pe copilul ăla de la Iași, dar am înțeles că mai este și un copil bun pe la echipa a doua.

Dar cu Vlad lucrurile sunt clare. Nu are nicio treabă și mi-a mâncat o grămadă de meciuri. I s-a urcat la cap că a fost luat pe la națională și a crezut că la noi el o să fie pe viață titular. Dar m-am săturat. Am pierdut campionate și ne-am facut de râs în cupele europene din cauza lui.

Eu sunt principalul vinovat fiindcă m-am bucurat la bunul altuia și Dumnezeu m-a lovit. M-am luat după unul și altul…că e Messi al portarilor și voi rupe norii cu el. Vlad îmi datorează multe, iar el știe asta. Totul are o limită. Nu mai are niciun viitor la noi”, a declarat Gigi Becali pentru .

Andrei Vlad nu a făcut deplasarea pentru meciul cu UTA Arad

După ce FCSB a ratat calificarea în turul 3 preliminar din Conference League, . FANATIK a anunţat în exclusivitate că portarul de 22 de ani nu a făcut deplasarea pentru meciul cu UTA Arad.

Cătălin Straton va fi portarul celor de la FCSB în meciul cu UTA Arad, programat să se dipute duminică, de la ora 22:00, în etapa a 3-a din Liga 1. De altfel, fotbalistul adus de la Dinamo în toamna anului trecut i-a mai luat locul lui Andrei Vlad şi în finalul play-off-ului din sezonul trecut.

Gafe decisive pentru Andrei Vlad la FCSB

Prima mare gafă a lui Andrei Vlad a venit în play-off-ul Europa League din sezonul 2018-2019. Greşeala de la golul marcat de Rapid Viena în returul de pe Arena Naţională a fost decisivă, iar austriecii au obţinut calificarea în grupele Europa League.

A doua mare gafă a fost consemnată în derby-ul cu CFR Cluj din ultima etapă a turului play-off-ului din sezonul trecut. La 1-0 pentru FCSB, Andrei Burcă a înscris în minutul 90+3, cu largul concurs al lui Andrei Vlad.

“Nenea Vlad ăsta cam trebuie să își bage mințile în cap, că a început să doarmă pe el. Gata, s-a dus cu dormitul în poartă la FCSB! Păi, am ajuns să am emoții din nou cu Vlad în poartă?

Acum un an poate că îl înțelegeam, dar acum nu mai accept așa ceva. A apărat meci de meci ca titular și nu mai are nicio scuză”, spunea Gigi Becali după gafa lui Andrei Vlad din derby-ul cu CFR Cluj.