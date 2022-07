Gigi Becali confirmă Fanatik: ”I-am spus lui Vali Crețu că nu se înjură în casa mea!”

FANATIK a aflat în exclusivitate că fundașul dreapta s-a certat cu staff-ul lui Toni Petrea la o ședință de pregătire. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a mers atât de departe încât !

Gigi Becali a confirmat incidentul de la antrenament cu Vali Crețu

Din informațiile obținute de FANATIK, comportamentul deviant al lui Crețu datează de două, trei luni. Fundașul este mai mereu cu nasul pe sus și le răspunde obraznic antrenorilor și coechipierilor.

Ieșirile necontrolate ale lui Vali Crețu s-au adunat, iar FANATIK a aflat că cei din conducerea tehnică a vicecampioanei României i-au cerut patronului Gigi Becali să-l dea afară pe fundașul dreapta.

Într-o intervenție televizată, Gigi Becali a confirmat informațiile FANATIK legate de ieșirile nervoase ale jucătorului, însă a dezvăluit că i-a atras atenția lui Crețu ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple.

”A fost acum vreo lună, dar el are un fel de a vorbi la antrenament. I-am dat telefon și i-am spus așa: ‘Tu știi unde joci fotbal și unde te antrenezi? La mine în curte nu ai voie să înjuri și să fumezi’. Și-a cerut iertare și asta a fost”, a declarat Becali, la Pro Arena.

Becali a stabilit suma pe care o vrea ca să lichideze cu FCSB

Finanțatorul FCSB a reiterat faptul că se gândește la retragerea din fotbal după . ”Am fost influențat de meciul de aseară, pentru că în loc să mă trezesc la 06:00 și să merg la biserică m-am trezit la 07:30 și am prins doar jumătate din liturghie.

Nu mai am emoții așa mari, dar în situații din astea, când e vorba de bani, normal că nu-mi convine. Este cel mai prost rezultat de când sunt eu. Nu ne-au surclasat, dar nu știu ce se întâmplă. L-am sunat și pe antrenor și pe MM să văd ce se întâmplă. Suntem foarte lenți, avem un joc static.

Nu înțeleg, echipa asta juca bine acum două luni. E posibil ca unii jucători să fi ajuns la o suficiență. Tavi Popescu nu știu ce e cu el, la fel Tănase și Coman, credeam că vor fi bombă. Sunt lucruri la care nu știu ce să răspund.

Mă bate gândul să mă opresc cu fotbalul, nu știu când, în câțiva ani. Nu voi lăsa moștenire familiei o echipă de fotbal, este o afacere care toacă bani. Trebuie să fac un calcul să ies în câștig. Eu am băgat 5 milioane, plus ăia 10 când am luat echipa. Cam 15 milioane de euro, plus inflația să zicem 20 de milioane de euro. Banii ăștia pot fi scoși.

De calificare sunt singur că o vom obține, dar ce facem după aceea. Asta nu e o echipă care ne poate scoate. Important e ca eu să nu alunec și să zic că mai trebuie întăriri. Trebuie să micșorez cheltuielile. Să nu mai aduc jucători, să scad salariile, să-i vând pe cei care au câștiguri mari. În România e cea mai mare nebunie să faci fotbal”, a spus Becali.

De ce întârzie transferul lui Tănase în China

În final, omul de afaceri a vorbit despre și despre derby-ul cu Rapid, din etapa a 2-a din SuperLiga: ”Tănase cred că pleacă, o să vedem în 2-3 zile. E vorba de 3 milioane.

Tănase e singurul jucător pe care l-am lăsat să vorbească. E un băiat cuminte, nu o spune cu răutate. L-am sunat și m-am luat puțin de el. Tănase vrea să plece, dar el a greșit. A vrut să-i dau hârtie impresarului din Italia, iar chinezii au zis că transferul se face când dispare italianul. E vorba de comisioane

La meciul cu Rapid trebuie să odihnim 2-3 jucători. Norocul Rapidului. Nu știu cum va fi că nu sunt focusat pe meciul ăsta cu Rapid. Pe mine mă interesează calificarea în Europa că de acolo vin banii”.