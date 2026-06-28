Gigi Becali confirmă Fanatik! Patronul FCSB pregătește ceva fără precedent în SuperLiga: ”Îl vreau cel mai mult”

FCSB a plecat în stagiul de pregătire din Olanda cu o singură noutate în lot: fundașul dreapta Ronny Labonne. Însă, Gigi Becali nu vrea să se oprească aici și a dezvăluit planul pe care îl are să-l aducă pe atacantul Denis Drăguș (26 de ani) de la Trabzonspor.
Patronul ”roș-albaștrilor” nu a ascuns niciodată că își dorește să-l transfere pe atacantul naționalei și face tot posibilul pentru acest lucru. FANATIK a aflat că i-a pregătit un salariu de un milion de euro, plus un bonus de performanță de 500.000 de euro și astfel să ajungă la câștigul pe care îl are acum în Turcia.
Informația oferită de FANATIK a fost confirmată de Gigi Becali, care a precizat că Denis Drăguș este jucătorul pe care îl vrea cel mai mult și este pregătit să-i ofere un contract pe termen lung, de 3-4 ani.
”Singurul căruia i-am propus un bonus de 500.000 de euro a fost Drăguș. I-am zis că dacă ne calificăm în orice grupă europeană, chiar și Conference League, ia 500.000 de euro primă. El e singurul.
Vreau să ajungă la salariul lui de 1,5 milioane de euro. Îi fac contract pe 3-4 ani. El a zis că vrea să rămână acolo. Nu pot să vă spun toate, că după îl încurc pe băiat. Nu pot să vorbesc mai multe. Nu vreau să-i fac rău băiatului, îmi fac rău și mie. Nu e închisă (n.r. – pista). Aia e lovitura pe care vreau să o dau”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.
Patronul fostei campioane a României a mărturisit că-l așteaptă pe Drăguș la echipă oricând își dorește și a precizat că atacantul nu mai vrea să plece din nou sub formă de împrumut de la Trabzonspor.
”Și Coman! Dar, mai mult Drăguș. Lui Coman i-am promis 6-700.000 de euro. Drăguș e altceva. Să vedem. Să vină oricând, el e jucătorul pe care-l vreau cel mai mult. Oricând vrea el, oricând poate el. El e jucătorul care-mi place cel mai mult. Eu acum le spun, după aud ăia în Turcia, are el după piedici.
Ăia trebuie să-i dea 3 milioane (n.r. – salariul pe două sezoane). Îi dau eu două milioane în doi ani, măcar să-i mai dea ăia 500.000 de euro. Ăia vor să-l dea la schimb cu alți jucători Doar că el nu mai e prost, s-a deșteptat: ‘Rămân aici, dați-mi salariu, 1,5 milioane de euro’”, a spus Gigi Becali.
După ce nu a reușit să să dea satisfacție nici la Trabzonspor și nici la Eyupspor, unde a fost împrumutat în sezonul precedent, Denis Drăguș a fost sfătuit de tatăl său să accepte oferta de la FCSB și să-și relanseze cariera în țară.
”Eu mă bucur pentru orice soluție care îl poate ajuta pe Denis să progreseze din punct de vedere fotbalistic. (n.r. – Ar fi bine să meargă la FCSB?) Eu cred că da. Dacă el consideră că e bine pentru el, el e în măsura cea mai bună să decidă dacă e bine sau nu. Da, eu m-aș bucura dacă ar merge la FCSB, pentru că e o rampă de lansare ca să plece iar afară.
El are nevoie acum să joace meci de meci. Și pentru binele echipei naționale e bine să vină aici și să joace la FCSB. Și mai ales că-l iubește Gigi Becali. Și, nu zic acum că e băiatul meu, am vorbit și cu Mutu, și la ce calități are, plecat de pe loc, dribling, ar fi trebuit să ofere mai multe decât ce a oferit până acum”, a afirmat tatăl atacantului.