Gigi Becali confirmă Fanatik! Patronul FCSB pregătește ceva fără precedent în SuperLiga: ”Îl vreau cel mai mult”

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FCSB a plecat în stagiul de pregătire din Olanda cu o singură noutate în lot: fundașul dreapta Ronny Labonne. Însă, Gigi Becali nu vrea să se oprească aici și a dezvăluit planul pe care îl are să-l aducă pe atacantul Denis Drăguș (26 de ani) de la Trabzonspor.

Gigi Becali, pune la cale mutarea verii la FCSB

Patronul ”roș-albaștrilor” nu a ascuns niciodată că își dorește să-l transfere pe atacantul naționalei și face tot posibilul pentru acest lucru. FANATIK a aflat că i-a pregătit un salariu de un milion de euro, plus un și astfel să ajungă la câștigul pe care îl are acum în Turcia.

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Informația oferită de FANATIK a fost confirmată de Gigi Becali, care a precizat că Denis Drăguș este jucătorul pe care îl vrea cel mai mult și este pregătit să-i ofere un contract pe termen lung, de 3-4 ani.

”Singurul căruia i-am propus un bonus de 500.000 de euro a fost Drăguș. I-am zis că dacă ne calificăm în orice grupă europeană, chiar și Conference League, ia 500.000 de euro primă. El e singurul.

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Vreau să ajungă la salariul lui de 1,5 milioane de euro. Îi fac contract pe 3-4 ani. El a zis că vrea să rămână acolo. Nu pot să vă spun toate, că după îl încurc pe băiat. Nu pot să vorbesc mai multe. Nu vreau să-i fac rău băiatului, îmi fac rău și mie. Nu e închisă (n.r. – pista). Aia e lovitura pe care vreau să o dau”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

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Cum speră să rezolve transferul

Patronul fostei campioane a României a mărturisit că-l așteaptă pe Drăguș la echipă oricând își dorește și a precizat că atacantul nu mai vrea să plece din nou sub formă de împrumut de la Trabzonspor.

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”Și Coman! Dar, mai mult Drăguș. Lui Coman i-am promis 6-700.000 de euro. Drăguș e altceva. Să vedem. Să vină oricând, el e jucătorul pe care-l vreau cel mai mult. Oricând vrea el, oricând poate el. El e jucătorul care-mi place cel mai mult. Eu acum le spun, după aud ăia în Turcia, are el după piedici.

Ăia trebuie să-i dea 3 milioane (n.r. – salariul pe două sezoane). Îi dau eu două milioane în doi ani, măcar să-i mai dea ăia 500.000 de euro. Ăia vor să-l dea la schimb cu alți jucători Doar că el nu mai e prost, s-a deșteptat: ‘Rămân aici, dați-mi salariu, 1,5 milioane de euro’”, a spus Gigi Becali.

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Fotbalistul, sfătuit să meargă la FCSB

După ce nu a reușit să să dea satisfacție nici la Trabzonspor și nici la Eyupspor, unde a fost împrumutat în sezonul precedent, Denis Drăguș a fost de la FCSB și să-și relanseze cariera în țară.

”Eu mă bucur pentru orice soluție care îl poate ajuta pe Denis să progreseze din punct de vedere fotbalistic. (n.r. – Ar fi bine să meargă la FCSB?) Eu cred că da. Dacă el consideră că e bine pentru el, el e în măsura cea mai bună să decidă dacă e bine sau nu. Da, eu m-aș bucura dacă ar merge la FCSB, pentru că e o rampă de lansare ca să plece iar afară.

El are nevoie acum să joace meci de meci. Și pentru binele echipei naționale e bine să vină aici și să joace la FCSB. Și mai ales că-l iubește Gigi Becali. Și, nu zic acum că e băiatul meu, am vorbit și cu Mutu, și la ce calități are, plecat de pe loc, dribling, ar fi trebuit să ofere mai multe decât ce a oferit până acum”, a afirmat tatăl atacantului.