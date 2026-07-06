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Gigi Becali confirmă transferul bombă al lui Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB, anunțat în exclusivitate de Fanatik: „E rezolvat!”. De ce nu a semnat încă francezul

Eddy Gnahore, de la Dinamo la FCSB! Totul este rezolvat! Anunțul a fost făcut chiar de Gigi Becali: „Nu mai e pericol să fie deturnat, este o lovitură, mi-a plăcut mereu”
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.07.2026 | 19:22
Gigi Becali confirma transferul bomba al lui Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB anuntat in exclusivitate de Fanatik E rezolvat De ce nu a semnat inca francezul
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Gigi Becali confirmă transferul bombă al lui Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB. Foto: Sport Pictures
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Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că FCSB a ajuns la un acord cu Eddy Gnahore (32 de ani), jucătorul plecat în această vară de la Dinamo liber de contract. Potrivit spuselor finanțatorului clubului roș-albastru, el a fost cel care a insistat recent din nou pentru această mutare și l-a mandatat pe Mihai Stoica în acest sens. Acesta din urmă s-a ocupat și a rezolvat mutarea. FANATIK a scris în exclusivitate încă de duminică seară despre transferul bombă al lui Gnahore la FCSB.

Gigi Becali a anunțat transferul lui Eddy Gnahore, ultima dată la Dinamo, la FCSB

Singurul motiv pentru care nu a fost făcut până acum un anunț oficial în acest sens este reprezentat de faptul că recent mijlocașului defensiv francez i-a murit tatăl. „Eu habar nu am, au fost zvonuri. Sunt plecat, a zis MM când mă întorc să văd două-trei transferuri. Nu am mai vorbit deloc cu el, nu știu nimic, vreau să stau liniștit. Nu știu, sigura întrebare e de ce nu l-a ținut Dinamo, știi? Atunci există un motiv, nu? Bine, mă, o să îl luăm pe Gnahore și gata, ce mai vrei? Ce atâta?

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Gnahore, i-am spus lui MM acum vreo două săptămâni să mai încerce o dată, poate nu a semnat. MM a sunat acum trei zile și a rezolvat totul. Trebuia să vină dar a avut săracul ghinion, a murit tatăl lui. Și a amânat venirea. Dar nu mai e niciun pericol să fie deturnat. Este o lovitură, mi-a plăcut mereu, la noi are cu cine să joace fotbal. Îl știu, sută la sută joacă. De altul nu știm, pe ăsta deja îl știm”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

Mihai Stoica, un mare admirator al lui Eddy Gnahore

În această „operațiune”, foarte mult a contat și faptul că Mihai Stoica este un admirator al lui Gnahore de mai mult timp și chiar recent el s-a exprimat mai mult decât clar în acest sens.

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„Gnahore doi ani de zile a fost, poate, cel mai bun închizător din campionat. În ultimele şase luni parcă n-a mai fost atât de… Cel puţin asta a fost percepţia noastră, că şi noi l-am monitorizat, ştiind că va fi liber şi că avem nevoie de jucător pe poziţia lui”, a spus MM Stoica în direct la Prima Sport.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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