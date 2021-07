Gigi Becali confirmă transferurile anunțate de Fanatik la FCSB: “Da, vin Burlacu și Mamut de la Craiova!”. Detaliile contractelor. Exclusiv

Imediat după numirea lui la cârma Universității Craiova, oltenii au făcut schimbul verii în Liga 1 cu cei de la FCSB. Ivan Mamut și Andrei Burlacu au ajuns la FCSB, în timp ce Ionuț Vînă va evolua la U Craiova.

Gigi Becali confirmă transferurile anunțate de Fanatik la FCSB: “Vin Burlacu și Mamut”

Patronul celor de la FCSB FANATIK spunând că acest schimb este închis și cei doi jucători vin la FCSB. Gigi Becali a dezvăluit și detaliile contractelor:

“Da, este adevărat. L-am dat pe Vînă. Vin Burlacu și Mamut de la Universitatea Craiova. Lui Ivan Mamut îi fac contract doi ani plus trei ani, am încredere mare în el. Iar lui Burlacu îi fac unu plus unu plus trei. Contract pe un an, apoi pe încă unu și dacă lucrurile merg bine, pe alți trei ani”, a spus patronul celor de la FCSB pentru FANATIK.

Detaliile înțelegerilor! Andrei Burlacu va semna trei contracte

Astfel, Ivan Mamut va semna două contracte, unul pe doi ani și unul pe trei ani, în timp ce Andrei Burlacu va avea nu mai puțin de trei contracte cu FCSB, două pe câte un an de zile și unul pe trei ani.

La FCSB nu este o noutate ca un jucător să semneze mai multe contracte. În iarnă a existat o controversă din acest punct de vedere la transferul lui Denis Haruț de la FC Botoșani. Inițial, jucătorul a refuzat să semneze tocmai pentru că roș-albaștrii i-au pus în față două contracte, cinci ani cu cinci ani.

În cele din urmă, cele două părți au ajuns la un consens și Denis Haruț a ajuns la FCSB. Andrei Burlacu a trecut printr-o perioadă foarte dificilă și nu a apucat să joace niciun minut în stagiunea trecută.

Andrei Burlacu, șansă mare să revină în fotbalul mare!

Considerat o mare speranță a oltenilor, accidentările l-au măcinat pe Andrei Burlacu, cel care a ajuns să joace la echipa satelit a Universității. Ajuns la 24 de ani, Burlacu are o șansă mare să demonstreze la FCSB și să revină în fotbalul mare.

Un alt pariu al lui Gigi Becali este Ivan Mamut. Adus la Universitatea Craiova în luna ianuarie, uriașul atacant croat nu a confirmat la olteni. A marcat doar un gol în campionat în 23 de meciuri jucate la U Craiova.

Ionuț Vînă, unul dintre cei mai contestați jucători de patronul Gigi Becali

De cealaltă parte, Ionuț Vînă a ajuns la FCSB în anul 2019, fiind transferat de la Viitorul Constanța. Gigi Becali a plătit 750.000 de euro în schimbul mijlocașului, care avea să fie unul dintre cei mai contestați fotbaliști.

Ionuț Vînă nu a reușit să confirme la roș-albaștrii și rareori a prins un loc de titular în echipă. În acest sezon, Vînă a evoluat 45 de minute în meciul tur cu Șahtior Karagandy.

FCSB a ajuns până acum la 8 transferuri în intersezon, fără să luăm în calcul revenirile după împrumuturi: Alexandru Crețu, Paulo Vinicius, Stipe Vucur, Andrei Cordea, Andrei Dumiter, Zdenek Ondrasek, Ivan Mamut și Andrei Burlacu au semnat cu roș-albaștrii.

