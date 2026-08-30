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FCSB a pierdut fără drept de apel meciul jucat la Târgoviște. UTA s-a impus cu scorul de 3-1, iar arădenii mai puteau înscrie de câteva ori. La finalul jocului, Gigi Becali, patronul clubului, a intrat într-un schimb de replici cu comentatorii partidei, Emil Grădinescu și Costi Mocanu.

FCSB, o nouă dezamăgire. Echipa din Capitală, învinsă clar de UTA Arad

Roș-albaștrii au arătat rău la Târgoviște. UTA a condus cu 1-0, dar Alexandru Stoian a reușit să egaleze. Nici după golul puștiului din atacul FCSB raportul de forțe de pe teren nu s-a schimbat. Arădenii au continuat să practice un joc ofensiv și au mai înscris de două ori.

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Situația nu arată prea bine la FCSB. Echipa a fost eliminată prematur din cupele europene, iar în campionat roș-albaștrii au două înfrângeri consecutive. Mai mult, în această săptămână vestiarul a explodat. Florin Tănase și Vali Crețu au fost excluși din lot după prezentat pe larg de FANATIK.

Gigi Becali, atacat în direct după 1-3 cu UTA! Întrebarea lui Costi Mocanu care a încins spiritele

La finalul jocului de la Târgoviște, și a avut un schimb acid de replici cu Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii ai partidei. Omul de afaceri este de părere că invitații de la diverse emisiuni se bucură atunci când echipa sa pierde meciuri.

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Emil Grădinescu: „Nu se bucură nimeni. Nu mai cotiți către mine și Panduru. Vedem în ce hal joacă echipa. Nu îmi face nicio plăcere să comentez un așa joc”.

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Gigi Becali: „Vă bucurați. Nu mă supăr eu pe voi. Vă bucurați, că sunteți oameni”.

Costi Mocanu: „Mai devreme ați spus că sunteți de vină. Care e vina dumneavoastră?”.

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Gigi Becali: „Vina mea e că i-am lăsat să joace în trei fundași. Nu știm să jucăm în trei”.

Costi Mocanu: „Cum credeți că mai poate transfera MM Stoica un jucător dacă îi marginalizați pe fiecare jucător care nu e adus de dumneavoastră? La fel s-a întâmplat și cu Planic, așa se întâmplă și acum cu Boutoutaou”.

Gigi Becali: „Când dau un milion 300 pe un jucător, în șapte meciuri trebuie să aibă un gol și o pasă de gol măcar. Nu eu l-am adus pe Politic?”.

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Costi Mocanu: „Jucători mai puteți aduce doar 10 zile”.

Gigi Becali: „Aduc din România. Nu garantez că se transformă echipa. Ăsta e fotbalul. Antrenor? E posibil și antrenor”.

Emil Grădinescu, atac la Gigi Becali: „E amator”

La câteva minute distanță, Emil Grădinescu a vorbit despre influența extrem de mare pe care Gigi Becali o are la FCSB. Comentatorul sportiv este de părere că omul de afaceri face mult rău echipei prin schimbările pe care le impune.

Acesta a criticat decizia latifundiarului din Pipera de a renunța la sistemul cu trei stoperi: „Îmi vine greu să mai comentez afirmațiile patronului. Nu știe nimic, e amator”, a spus Emil Grădinescu.