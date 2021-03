Gigi Becali continuă războiul pentru numele ”Steaua”: ”Voi câştiga, nu poţi să treci cu vederea mizeriile”

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, nu a renunțat la disputa juridică pentru numele ”Steaua”, așa cum se numea actuala lui echipă, în 2003, când a devenit acționar majoritar.

Becali se judecă de ani buni, pe multe milioane de euro, cu CSA Steaua pentru recuperarea numelui pe care clubul preluat în urmă cu aproape două decenii îl purta.

Finanțatorul roș-albaștrilor este convins că i s-a făcut o nedreptate și nu are de gând să renunțe la luptă.

Gigi Becali continuă războiul pentru numele ”Steaua”: “Sunt lucruri anormale”

Aproximativ 36 de milioane de euro cer despăgubiri reprezentanții CSA Steaua, prin juristul Florin Talpan, pentru folosirea fără drept a numelui Steaua, de către clubul finanțat de Gigi Becali.

Patronul FCSB spune că lucrurile sunt exact pe dos și că nu va renunța să lupte pentru a obține dreptul de folosință a brandului ”Steaua”.

”Sunt lucrurile anormale în țara mea, adică răul atacă binele. Asta înseamnă. E drăcească acțiunea asta. Dai echipa de fotbal unui om, cheltuie vreo 40 de milioane și apoi îi spui ’ai furat echipa, bă, nu mai e a ta’.

Am respectat hotărârea judecătorului, atunci respectați și voi ce zic judecătorii. Nu poți să treci cu vederea mizeriile care sunt. M-am împăcat cu ideea. E totuși oftică.

N-am nicio problemă, îmi place FCSB mai mult. Dar voi lupta până la capăt. Voi câștiga numele de Steaua înapoi, pe dreptate! Chiar dacă rămân cu FCSB”, a spus Becali, la Digi Sport.

Becali: ”Am plătit milioane de euro și ei zic că am furat echipa?”

Patronul FCSB susține că preluarea fostei echipe Steaua București s-a făcut în termeni legali, la cererea celor de la CSA Steaua și spune, în apărarea lui, că a cheltuit milioane de euro numai pe impozitele plătite statului Român și pentru închirierea stadionului din Complexul Sportiv Ghencea.

”Eu am furat echipa asta? Ei nu aveau bani, ei au venit la mine, ei au propus. S-a luat hotărâre în adunarea generală. Au spus ’domne, dai bani apoi facem o societate pe acțiuni’.

Au fost de acord, ani de zile am închiriat stadionul lor. Am plătit două milioane de euro doar impozit la stat, numai pentru stadion! Plus închirierea, vreo 2-3 milioane”, a mai spus Becali, pentru sursa citată.