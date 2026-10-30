Gigi Becali, contrazis de fostul antrenor de la FCSB: „Patronul a mai spus asta de multe ori”

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Gigi Becali (68 de ani) a fost extrem de dezamăgit de echipa sa după înfrângerea din Cupa României, împotriva Gloriei Bistrița. Omul de afaceri a anunțat că îi va aduce lui Reghecampf întăriri în perioada de transferuri din iarnă și că mai mulți fotbaliști nu mai au viitor la FCSB. Mihai Pintilii, fostul antrenor al FCSB, este sigur că patronul se mai poate răzgândi până atunci dacă cei enumerați vor face un meci bun în SuperLiga.

Mihai Pintilii l-a contrazis pe Gigi Becali!

FCSB nu a mai nimerit transferurile în ultima perioadă, iar Dennis Politic este una dintre cele mai dezamăgitoare achiziții din ultimii ani. Fostul căpitan al lui Dinamo a ajuns în tabăra rivală după ce Gigi Becali a pus pe masă un pachet ce l-a inclus atât pe Alex Musi, cât și suma de un milion de euro. El nu a confirmat la formația roș-albastră, iar după foarte multe șanse de care nu a profitat.

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Nici Eddy Gnahore nu a adus un plus la FCSB și nu a reușit să se impună în primul „11”, iar viitorul lui Arnold Garita, care este împrumutat doar până la iarnă, pare deja decis. În ciuda acestor lucruri, Mihai Pintilii, fostul antrenor al roș-albaștrilor, este sigur că Reghecampf le va mai da șanse și că fotbaliștii cu „bulină neagră” în agenda lui Becali își pot face uitate performanțele slabe cu unul sau două meciuri bune.

„Nu putem să dăm un verdict. Patronul a mai zis de multe ori de jucători, dar se poate schimba dacă fac un meci bun. Depinde ce măsuri se vor lua în pauza de iarnă. Până atunci, eu cred că vor primi șanse și jucătorii de aseară”, a spus Mihai Pintilii, într-un interviu pentru

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Pintilii nu le găsește nicio scuză fotbaliștilor titulari din meciul cu Gloria Bistrița

Chiar dacă Laurențiu Reghecampf a aliniat o formulă de start formată din mai mulți fotbaliști ce nu au prins foarte multe minute în acest campionat, Mihai Pintilii, fostul secund al lui Elias Charalambous, , care este o echipă de jumătatea clasamentului în Liga a 2-a.

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„Indiferent cine juca, meciul trebuie câștigat. La cum îl știu pe Reghe și ce transmite, trebuia câștigat. Cupa e un obiectiv important în sezonul ăsta pentru că te duce în Europa, iar aseară puteai să iei o opțiune serioasă pentru câștigarea grupei. Nici Gloria Bistrița nu e o forță sau o echipă care să fie pe primele locuri la Liga 2. Chiar dacă mergeai cu juniorii, tot trebuia să câștigi. Dezamăgirea e mare, dar ăsta e fotbalul. Cu Rapid ai făcut un meci senzațional și uite că după câteva zile ai fost adus cu picioarele pe pământ. A fost diferență mare de atitudine între meciul cu Rapid și cel cu Bistrița. Aici s-a făcut diferența, la modul de abordare al meciului. Pare că nu l-au tratat serios, dar ei trebuie să analizeze și probabil vor lua niște măsuri”, a mai spus Pintilii.