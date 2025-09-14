Gigi Becali, contrazis după Csikszereda – FCSB 1-1. Ce a spus Ilie Dumitrescu: „Sunt convins 100%!”

După în etapa a 9-a din Superliga, . Ilie Dumitrescu l-a auzit pe latifundiarul din Pipera și l-a contrazis. Ce a avut de spus fostul internațional român.

Ilie Dumitrescu nu este de acord cu Gigi Becali. Ce a spus după Csikszereda – FCSB 1-1

FCSB continuă să sufere în campionat, acolo unde nu a mai câștigat din luna iulie când învingea la limită Petrolul în deplasare. Campioana en-titre a plecat cu doar un singur punct de la Miercurea Ciuc, iar situația echipei arată dezamăgitor.

Gigi Becali a declarat după meciul cu Csikszereda că și-a luat gândul de la calificarea în play-off, scoțând în evidență diferența mare de puncte față de echipele aflate deasupra formației sale. Ilie Dumitrescu a analizat forma actuală a FCSB-ului și a spus ulterior, ferm convins, că echipa lui Becali va ajunge în play-off.

„Sunt convins 100% că echipa asta va fi în play-off”

„Arată diferit față de sezoanele trecute. De la jocul solid, anul acesta văd că nu mai este echipa care face pressing în treimea adversă. Lipsește jocul între linii, deși ai calitate cu Tănase și Cisotti. Apoi, nimeni nu mai atacă spațiul.

Mă uitam la posesie. FCSB a avut posesie și în Europa. A jucat în inferioritate. Anul acesta nu mai controlează jocul. Nu știu care sunt deficiențele. Nu mai vedem cum atacau spațiile, Tănase și Olaru din linia a doua.

Și fundașii laterali, foarte puțin. Și astea sunt elemente. Dacă la 1-0 nu mai ai forță și nu poți să ții de minge. Vor ieși din situația asta, că sunt jucători valoroși. Sunt convins 100% că echipa asta va fi în play-off”, a spus Ilie Dumitrescu, la