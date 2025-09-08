Gigi Becali, contrazis în direct în speța Vlad Chiricheș: „A muncit pentru banii ăia!”

Subiectul Chiricheș a creat discuții aprinse în studioul FANATIK SUPERLIGA. Cristi Coste și invitații săi, Robert Niță, Vivi Răchită și Andrei Vochin, au dezbătut decizia luată de patronul „roș-albaștrilor” în ceea ce-l privește pe veteranul lui FCSB.

ADVERTISEMENT

A greșit Gigi Becali în cazul Vlad Chiricheș? Dezbatere aprinsă în studioul FANATIK SUPERLIGA

În urma prestației slabe din debutul derby-ului dintre CFR Cluj și FCSB, Veteranul lui FCSB, lăudat în repetate rânduri de omul de afaceri, nu va mai juca pentru campioana României, însă va primi o ofertă pentru un post în conducere.

„Cu Chiricheș mi se pare că e cam închisă. A luat deja 240.000 de euro din bonusuri”, a spus Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, deschizând subiectul. „Ăsta iar e un lucru… «Domnule, i-am dat banii». Păi da, mă, dar a muncit pentru ei. Nu s-a calificat echipa în grupe cu el? Era normal să-i dai banii.

ADVERTISEMENT

Ok, a câștigat bani mulți pentru România, dar eu aș vrea să-l văd pe Chiricheș că mai joacă. Acum 5 jocuri a zis că e cel mai tare războinic. E vorba de o evoluție nefericită în primele 20 de minute la un meci și a luat decizia pe care a luat-o. Eu mă bucur de Chiricheș că a reacționat cum trebuie și nu a dat nicio declarație după meci” , a continuat Robert Niță.

„El se referă că i-a câștigat într-o perioadă scurtă. Teoretic, îl va ține în echipă. A dat informația că dacă va ajunge să pună punct carierei de jucător, i se va propune o poziție de manager în echipă. Marius Ianuli va rămâne în continuare. Este doar o funcție care i s-ar da lui Chiricheș în așa fel încât să fie o voce în vestiar”, a replicat Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin crede că Vlad Chiricheș va mai juca pentru FCSB în acest sezon

În urmă cu aproximativ un an, Vlad Chiricheș se afla în aceeași situație din prezent. În cele din urmă, veteranul convertit în mijlocaș la închidere din fundaș central a fost o piesă crucială în parcursul „roș-albaștrilor” din SuperLiga României și UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu a fost introdus pe lista UEFA, Andrei Vochin crede că „Eu mă gândesc că în campionat, acolo unde Chiricheș va rămâne pe o listă, el va juca. Din moment ce joacă Edjouma, nu joacă Chiricheș?”, a fost opinia oficialului FRF, expusă în direct la FANATIK SUPERLIGA.