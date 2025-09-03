Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, contre dure în direct cu Marian Aliuță: „Când mi-ai dat tu mie bani împrumut?”

Gigi Becali l-a luat la rost pe Marian Aliuță în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB i-a reproșat o declarație mai veche a fostului său jucător.
Andrei David
03.09.2025 | 19:16
EXCLUSIV FANATIK
Dialog aprins între Gigi Becali și Marian Aliuță. Foto: colaj Fanatik

Spiritele s-au încins la FANATIK SUPERIGA, în momentul în care Marian Aliuță i-a adresat o întrebare lui Gigi Becali. Patronul lui FCSB a profitat de ocazie și l-a luat la rost pe fostul său jucător.

Dialog aprins între Gigi Becali și Marian Aliuță: „Ce bani mi-ai dat tu mie?”

Epsisodul care l-a deranjat pe Gigi Becali s-a petrecut în urmă cu 20 de ani și a fost povestit ulterior de Marian Aliuță. Fostul mijlocaș a relatat la un moment dat că l-am împrumutat pe patronul de la FCSB cu o sumă de bani. Iar Gigi Becali nu a fost deloc mulțumit că Aliuță a spus acest lucru. Iată cum a decurs dialogul dintre cei doi, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Aliuță: Nea Gigi, Marian Aliuță sunt. Dar ce s-a schimbat la Chiricheș de acum o lună și jumătate când ați spus că este războinic?

Becali: Mă, dar stai puțin, că am văzut că ai făcut… Când m-am certat eu cu tine? Că mi-ai dat tu niște bani împrumut și ne-am certat? Ce invenții? Ce bani mi-ai dat tu mie?

Aliuță: Păi a fost o sumă de bani, nu mai contează când. Dar nu ne-am certat.

Becali: Nu știu ce zici acolo. Voi, când faceți alea, podcasturi, nu mai exagerați! Spuneți lucrurile cum sunt.

Aliuță: Dar n-am…

Gigi Becali l-a certat pe Marian Aliuță: „Ce rost mai are să zici de acum 20 de ani?”

Becali: Dacă vreți să faceți ceva senzațional sau să spuneți lucruri de acum 20 de ani…

Aliuță: Nu fac, nea Gigi, ceva senzațional. A fost o chestie demult, când ați avut nevoie. Și am zis că v-am împrumut și mi i-ați dat înapoi.

Becali: Câți bani am împrumutat?

Aliuță: 150.000.

Becali: Și nu ți-am dat banii?

Aliuță: Ba da! Ba da, am spus.

Becali: Și ce rost are să mai zici că acum 20 de ani… Cineva mi-a zis, că ‘Domnule, că a zis…’. Eu nici nu mai țin minte. Dar nu e rușine să iei bani.

Aliuță: Și eu am luat bani, nea Gigi, împrumut. Nu e rușine.

Gigi Becali și Marian Aliuță s-au împăcat la final

Becali: Eu luam, când eram la cazinou, de la 30 de inși. Nici nu-i cunoșteam. Stăteau lângă mine, pierdeam, ‘Ia 10.000, ia 30.000…’. Vasile, Ionescu, Mitică, Georgescu, nici nu știam cine sunt.

Aliuță: Nu, nea Gigi, n-am spus-o ca o umilință sau ceva. Am spus că ați avut nevoie…

Becali: A doua zi, deschidea banca, scoteam banii, dădeam banii la oameni. ‘Ia, bă, tată, banii’. Și cu asta, basta.

Aliuță: Pe mine m-ați ajutat! Și eu… venisem de la Șahtior atunci și aveam bani. Nu am zis ceva…

Becali: Bine, tată, atunci.

