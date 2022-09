Gigi Becali, contre în direct cu Ilie Dumitrescu și Vali Moraru după West Ham – FCSB 3-1: “A fost penalty” / “Ai mintea întunecată. Ești prea mic pentru mine”

Patronul FCSB-ului s-a enervat în momentul în care Ilie Dumitrescu și Vali Moraru au spus că a fost penalty corect dat de arbitru pentru West Ham la duelul dintre Ștefan Târnovanu și Max Cornet.

Gigi Becali, contre în direct cu Ilie Dumitrescu și Vali Moraru după West Ham – FCSB

cu Ilie Dumitrescu și Vali Moraru după , fiind deranjat că aceștia au spus că a fost penalty corect acordat pentru adversari:

ADVERTISEMENT

„În primul și în primul rând, nu a fost niciun 11 metri, a fost un fault în atac. 68 de minute, Dică a gândit foarte bine jocul și după a schimbat și Becali a pierdut jocul. Când a jucat bine echipa e meritul lui Dică, atunci când joacă rău, e vina lui Becali”.

Ilie Dumitrescu – Să-și asumă cine a făcut echipa și cine a făcut schimbările

Gigi Becali – Să-mi asum cele 68 de minute? Nu, eu îmi asum numai când se greșește.

Ilie Dumitrescu – Asta o zici la mișto așa…

Gigi Becali – Asta contează la voi la fotbal cine își asumă?

„Să vă spun un lucru, eu l-am întrebat pe MM și mi-a spus că Olaru s-a cerut afară. Olaru s-a cerut afară, dar bagă un mijlocaș, bagă-l pe Marco Dulca… nu știu, a riscat omul, eu îl susțin și gata.

ADVERTISEMENT

Eu am zis așa, vrea să vedem unde ne aflăm. Suntem departe de ei, băi, băieți! Noi suntem departe de ei. A fost mingea numai la ei. Dacă vorbim numai de meciul ăsta, așa a făcut Dumnezeu să dăm doar un gol. Cadoul dat de arbitru a schimbat meciul”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Ești întunecat la minte!”

Dialogul încins dintre Ilie Dumitrescu și , iar la un moment dat a intervenit și Vali Moraru, moderatorul emisiunii „DigiSport Special”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali – Acum dacă domnul Dumitrescu are altă părere…

Ilie Dumitrescu – Acum mă iei cu domnule…

Gigi Becali – Nu-ți spuneam cu domnule când credeam că ești un om prietenos. Cum să spui că ăla e penalty?

Ilie Dumitrescu – Eu așa zic că e penalty, o să vedem și specialiștii ce spun.

Gigi Becali – Ai tu minte întunecată, cum să fie vreodată ăla în viața asta penalty?

Vali Moraru – Să nu ne jignim, totuși!

Gigi Becali – Păi cu ce am jignit, că am zis că are minte întunecată?

Vali Moraru – Bine că aveți dumneavoastră mintea luminată, nu? Putem spune și așa. Păi ce înseamnă minte întunecată?

ADVERTISEMENT

Gigi Becali – Că nu a gândit bine.

Vali Moraru – Și eu zic că a fost penalty!

Gigi Becali – Te simți cu musca pe căciulă și tu?

Ilie Dumitrescu – Hai, las-o că o să ți-o explice specialiștii. Tu vrei să îți dea toată lumea dreptate…

ADVERTISEMENT

Gigi Becali – Hai, lasă-mă cu vrăjelile tale de doi lei. A fost penalty că a intrat în el, s-a văzut de atunci.

Vali Moraru – V-a explicat MM faza asta?

Gigi Becali – Nu, am văzut-o la televizor, dar ție ți-a explicat-o Naum?

Vali Moraru – Nu, nu mi-a explicat-o Radu Naum, dar în orice caz, Radu Naum nu este angajatul meu.

Ilie Dumitrescu – Gigi, o să vezi că a fost penalty. Sau cum să-ți spun owner, patroane?

Gigi Becali – Ești prea mic tu pentru mine!