Gigi Becali, contre în direct pe tema antrenorului de la FCSB: „Dacă ne luăm la mișto, nu are rost. Eu sunt cel mai bun”

FCSB a câștigat campionatul în Superliga și va începe aventura europeană în Champions League. .

Gigi Becali, contre în direct cu Ion Crăciunescu pe tema antrenorului de la FCSB

Patronul Gigi Becali are încredere că echipa sa are forța de a se califica în UEFA Champions League, dar a recunoscut că pentru a atinge acest obiectiv mai are nevoie de jucători valoroși.

Pe lângă asta, Ion Crăciunescu l-a întrebat dacă își propune să aducă și un antrenor de talie europeană și a declanșat un schimb de replici cu latifundiarul din Pipera în direct.

Ion Crăciunescu: Domnule Becali pe lângă jucători o să aduceți și un antrenor?

Gigi Becali: Dacă ne luăm la mișto, nu are rost.

Ion Crăciunescu: De ce să ne luăm la mișto? Eu vă respect!

Gigi Becali: Păi dacă mă respectați, trebuie să respectați și oamenii. Omul ăla a fost antrenorul numărul 1 al României. De ce să îl schimb când îl am pe cel mai bun?

Ion Crăciunescu: Ne gândeam la Europa, să mergem și noi cu echipa mai sus, de asta…

Gigi Becali: Eu sunt cel mai bun antrenor al României.

Ion Crăciunescu: Vă cred, că ați avut rezultate.

Gigi Becali: Eu habar nu am, am și eu intuiția stăpânului. Atât. Nu trebuie să comentăm atât de antrenor. Hai să avem totuși o speranță.

Gigi Becali: „O să o vadă toți pe FCSB în Champions League”

și crede că, după calificare, oamenii își vor da seama de forța celor de la FCSB.

„Dacă toate echipele sunt atât de puternice, hai să nu ne mai prezentăm! Oare sunt toate atât de puternice? Eu vreau și vă spun că o să fac o echipă care să concureze.

Realitatea e la mijloc, eu cred că ne vom califica în grupele europene, am intuiție. O să vadă toți Champions League și ce o să zică după aia? O să fim în grupe. Nu o să am nevoie de laude”, a mai adăugat Gigi Becali în direct la Digi Sport.