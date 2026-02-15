Sport

Gigi Becali, convins că primește ajutor de la Gică Hagi pentru ca FCSB să intre în top 6: „Farul ne bagă în play-off”

Gigi Becali nu abandonează lupta pentru play-off! Mesaj ferm transmis de patronul de la FCSB după înfrângerea de la Craiova: „Ce mare lucru e?”. Pe ce se bazează
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.02.2026 | 22:36
Gigi Becali convins ca primeste ajutor de la Gica Hagi pentru ca FCSB sa intre in top 6 Farul ne baga in playoff
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali crede că FCSB va intra până la urmă în play-off. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Chiar și după Universitatea Craiova – FCSB 1-0, Gigi Becali tot crede că echipa sa are șanse să ajungă în play-off în acest sezon de SuperLiga. Omul de afaceri a explicat exact pe ce se bazează când spune acest lucru.

Gigi Becali crede că echipa lui se poate califica în play-off chiar și după rezultatul din Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Concret, Becali este de părere că formația sa este avantajată de faptul că în etapa viitoare ea va avea un meci accesibil în teorie, contra celor de la Metaloglobus, în vreme ce unele dintre rivalele din lupta pentru play-off se vor duela în meci direct, deci măcar una dintre ele va pierde puncte.

ADVERTISEMENT

„Nu am intrat în panică. De ce să intru în panică? Ce mare lucru e să intri în play-off? Nu e problemă. Ce o să fie, o să fie, vom vedea.

(…) Vedem. Care e treaba? Dacă face un egal U Cluj cu Argeș (n.r. cu FC Botoșani), după aia iar suntem la mâna noastră. Suntem ca înainte, dar cu o etapă mai puțin. Noi jucăm cu Metaloglobus și ei joacă între ei. Tot aia e, ei au pierdut, am pierdut și noi. Dacă se întâmplă să piardă și CFR, e aceeași situație, identică”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport după Universitatea Craiova – FCSB 1-0. 

ADVERTISEMENT
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul...
Digi24.ro
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin

Ulterior, într-o reacție oferită la Prima Sport, Gigi Becali a nuanțat și a spus că se bazează în mod special pe faptul că până la finalul sezonului regulat FC Argeș și CFR Cluj se vor duela cu Farul Constanța:

ADVERTISEMENT
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digisport.ro
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii

„Nu e vorba de 9 puncte, e de situație. Eu sunt sigur că ajung în play-off. O bați pe U Cluj și face un pas greșit, ești în locul ei. Botoșani deja nu mai are nicio șansă. Farul o să ne bage în play-off, că și-a revenit”. 

Gigi Becali a recunoscut superioritatea adversarilor

De asemenea, cu aceeași ocazie, Gigi Becali a ținut să spună și că Universitatea Craiova a meritat pe deplin victoria din meciul direct de duminică seară:

ADVERTISEMENT

„Sunt mai puternici, mai valoroși decât noi. Puteai să iei un punct. Dar s-a văzut de la început că sunt mai puternici și mai valoroși decât noi. Ei făceau posesie, noi jucam minge lungă. Dacă nu e Tănase, nu ai cum să câștigi meciuri. Olaru ăsta e, el aleargă. Sunt mai valoroși decât noi și cu asta basta.

(…) Campionatul nu mai poți la 7 puncte distanță. Acum ne-am resemnat, ce o fi, o fi. E greu să te bați cu Craiova, e prea puternică echipă, cea mai puternică, de departe”. 

Universitatea Craiova, prima echipă calificată matematic în play-off! Ce șanse mai are FCSB...
Fanatik
Universitatea Craiova, prima echipă calificată matematic în play-off! Ce șanse mai are FCSB să prindă top 6
Universitatea Craiova – FCSB 1-0 live video în etapa 27 a SuperLigii. Victorie...
Fanatik
Universitatea Craiova – FCSB 1-0 live video în etapa 27 a SuperLigii. Victorie uriașă pentru gruparea din Bănie! Cum arată clasamentul
Marian Barbu, faza complicată în Universitatea Craiova – FCSB. Golul lui David Matei,...
Fanatik
Marian Barbu, faza complicată în Universitatea Craiova – FCSB. Golul lui David Matei, anulat după intervenția VAR
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fiul fostului mare internațional român se retrage din fotbal la doar 20 de...
iamsport.ro
Fiul fostului mare internațional român se retrage din fotbal la doar 20 de ani: 'Îmi pare rău că nu a reușit. A avut aceeași lacună ca mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!