Gigi Becali, convins că primește ajutor de la Gică Hagi pentru ca FCSB să intre în top 6: „Farul ne bagă în play-off”

Chiar și după Universitatea Craiova – FCSB 1-0, Gigi Becali tot crede că echipa sa are șanse să ajungă în play-off în acest sezon de SuperLiga. Omul de afaceri a explicat exact pe ce se bazează când spune acest lucru.

Gigi Becali crede că echipa lui se poate califica în play-off chiar și după rezultatul din Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Concret, Becali este de părere că formația sa este avantajată de faptul că în etapa viitoare ea va avea un meci accesibil în teorie, contra celor de la Metaloglobus, în vreme ce unele dintre rivalele din lupta pentru play-off se vor duela în meci direct, deci măcar una dintre ele va pierde puncte.

„Nu am intrat în panică. De ce să intru în panică? Ce mare lucru e să intri în play-off? Nu e problemă. Ce o să fie, o să fie, vom vedea.

(…) Vedem. Care e treaba? Dacă face un egal U Cluj cu Argeș (n.r. cu FC Botoșani), după aia iar suntem la mâna noastră. Suntem ca înainte, dar cu o etapă mai puțin. Noi jucăm cu Metaloglobus și ei joacă între ei. Tot aia e, ei au pierdut, am pierdut și noi. Dacă se întâmplă să piardă și CFR, e aceeași situație, identică”, a spus Gigi Becali în direct la după

Ulterior, într-o reacție oferită la , Gigi Becali a nuanțat și a spus că se bazează în mod special pe faptul că până la finalul sezonului regulat FC Argeș și CFR Cluj se vor duela cu Farul Constanța:

„Nu e vorba de 9 puncte, e de situație. Eu sunt sigur că ajung în play-off. O bați pe U Cluj și face un pas greșit, ești în locul ei. Botoșani deja nu mai are nicio șansă. Farul o să ne bage în play-off, că și-a revenit”.

Gigi Becali a recunoscut superioritatea adversarilor

De asemenea, cu aceeași ocazie, din meciul direct de duminică seară:

„Sunt mai puternici, mai valoroși decât noi. Puteai să iei un punct. Dar s-a văzut de la început că sunt mai puternici și mai valoroși decât noi. Ei făceau posesie, noi jucam minge lungă. Dacă nu e Tănase, nu ai cum să câștigi meciuri. Olaru ăsta e, el aleargă. Sunt mai valoroși decât noi și cu asta basta.

(…) Campionatul nu mai poți la 7 puncte distanță. Acum ne-am resemnat, ce o fi, o fi. E greu să te bați cu Craiova, e prea puternică echipă, cea mai puternică, de departe”.