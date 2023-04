Gigi Becali, convins din nou că Florinel Coman e jucător de milioane: “E mai bun acum decât atunci când l-am luat!”. Video exclusiv

Gigi Becali e extaziat de evoluțiile lui Florinel Coman, cel mai bun jucător al FCSB în derby-ul cu CFR Cluj din etapa a treia a play-off-ului din SuperLiga. Patronul FCSB a ieșit din nou public cu declarații spectaculoase, .

Gigi Becali îl ridică în slăvi pe Florinel Coman: „A înțeles că nu merge, vine la sală, se antrenează separat”

Florinel Coman o menține pe FCSB în lupta titlu după golul egalizator extrem de important reușit în Gruia, din lovitură liberă. Mijlocașul joacă din ce în ce mai bine de la meci la meci, iar asta l-a impresionat și pe Gigi Becali.

Becali a plătit pentru transferul său de la Viitorul Constanța nu mai puțin de trei milioane de euro în vara lui 2017, iar omul de afaceri crede că mijlocașul e mai valoros decât în acel punct maxim a carierei sale: „Florinel a devenit mai bun decât atunci când l-am luat. A înțeles că nu merge, vine la sală, se antrenează separat el”.

Patronul FCSB a fost impresionat de o fază din repriza a doua a derby-ului cu CFR Cluj: „Se joacă cu mingea ca Neymar, a driblat șase! Șase!”.

Cum a reușit să revină Florinel Coman la forma de dinainte de accidentare: „Acum el trebuie să ia mai multe”

Gigi Becali consideră că Florinel Coman a realizat în sfârșit că își poate rezolva toate problemele financiare și să își asigure și familia pentru tot restul vieții printr-un transfer: „Nu l-au motivat criticile mele, ci Dumnezeu care i-a zis: ‘Vezi că Tănase ia milioane de euro, Cicâlcău, Man și care în fața ta erau mici și tu nu ai luat măcar un milion’. Acum el trebuie să ia mai multe”.

Florinel Coman a reușit să marcheze cu CFR Cluj de ziua numelui, iar pe 10 aprilie a împlinit și 25 de ani. În acest sezon, mijlocașul FCSB evaluat la 2,5 milioane de euro conform Transfermarkt a reușit 8 goluri și 6 pase decisive în 37 de meciuri.

Ce a spus Florinel Coman după CFR Cluj – FCSB 1-1: „Nu a mers nimic. Suntem dezamăgiți de jocul nostru”

: „Am avut ocazii pe final, puteam câştiga. Din păcate nu am marcat. Am făcut un joc foarte prost, dar pe un teren greu cu un joc slab am plecat cu un punct. Nu a mers nimic. Suntem dezamăgiţi de jocul nostru.

Nu s-a pierdut nimic, trebuie să ne schimbăm faţa jocului şi să câştigăm acel meci pentru că avem nevoie de puncte. Exersez loviturile libere, dar este mai puţin important. Ne pare rău că nu am câştigat. Am jucat slab”.

Coman a comentat și super-golul său și a vorbit despre meciul cu Farul: „Exersez, da, ce pot să spun. Exersez. Dar asta e mai puțin important. Ne pare rău că nu am reușit să câștigăm, dar am prestat un fotbal slab. Nu s-a pierdut nimic, ne gândim la meciul cu Farul, trebuie să schimbăm fața jocului nostru și să câștigăm acel meci, pentru că avem nevoie de puncte”.

