Gigi Becali crede că jucătorul de 1 milion de euro de la FCSB își va reveni: „Când mănânci smântână, nu mai mergi la fasole”

Gigi Becali a avut o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA. Printre subiectele atacate de patronul FCSB s-a numărat și Marius Ștefănescu, fotbalist care nu s-a ridicat la așteptări, după transferul răsunător de la Sepsi Sf. Gheorghe.

Gigi Becali, despre Marius Ștefănescu: „Încă mai am încredere, pe cuvânt!”

, dar nu a reușit să se impună. Și nici să aibă evoluțiile apreciate pe care le-a avut în tricoul celor de la Sepsi.

Mijlocașul de bandă a bifat 42 de partide pentru roș-albaștri, marcând de 6 ori și oferind 3 pase de gol pentru colegii lui. În ciuda acestor statistici, au apărut voci care îl dau plecat de la formația campioană. Mai mult, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a afirmat că nu s-ar opune unei reveniri a lui Ștefănescu la echipa sa. Ar fi chiar dispus să achite în jur de 300 de mii de euro pentru transferul acestuia.

Însă, Gigi Becali a declarat, în direct la FANATIK SUPERLIGA că nu este dispus să se despartă de fotbalistul său. Pentru că, a spus patronul FCSB, încă are încredere în Ștefănescu și știe ce îi trebuie pentru a se impune la FCSB. Becali a avut un dialog cu Horia Ivanovici pe tema fotbalistului.

Gigi Becali: Horia, nu se poate în lumea asta dacă stăpânul… Mai ales aici, în România, e altceva. Aici trebuie să fii tu cu ochii, măi tată. Că nu se poate, că nu ai un miliard de euro pe buget. Aici trebuie să fii tu cu ochii, să vezi, să iei, să dregi, să dai, să iei hotărâri, că ești stăpân. ‘Băi, nu mai am nevoie de ăla, că nu mă ajută! Dă-i drumul! Cât am dat pe el? Un milion sau 700 de mii. Dă-i, mă, drumul!. Am pierdut 700 de mii, la revedere!’

Horia Ivanovici: De Ștefănescu ziceați acum, nu?

Becali: Nu, nu de Ștefănescu. Încă mai am încredere, pe cuvânt.

Gigi Becali despre o revenire a lui Ștefănescu la Sepsi: „Când mănânci smântână, nu mai vrei fasole”

Ivanovici: Zicea Dioszegi mai devreme că ei nu au atâția bani, 700-800 de mii. Că ar da 300 de mii și am zis că nu cred că îl dă vreodată…

Becali: Hai, bine, mă! Păi, mai am încă încredere în el. Dar nu se duce, mă, Ștefănescu la ei. Bă Horia, când mănânci smântână, mai vrei să… mai te duci la fasole? Vrei smântână!

Ivanovici: Chiar serios mai aveți încredere în Ștefănescu sau ziceți așa?

Becali: Pe cuvânt că mai am.

Ivanovici: De ce? Credeți că are valoare?

Becali: Nu poate să îi ia cineva valoarea unui jucător. El trebuie să câștige la noi bărbăția. Atât! Și poate o câștigă, înțelegi?

Ivanovici: Da, îi mai trebuie bărbăția…

1,25 milioane de euro a plătit FCSB pentru a-l transfera pe Marius Ștefănescu

, informație oferită în exclusivitate de FANATIK